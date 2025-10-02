Novi dan, novi slučaj svetske "face" koja je smatra da je "kul" prozivati manje zemlje, njihove produkte i uopšteno, ono što ne razume. Barem su tako shvaćene reči britanskog glumca i komičara DŽimija Kara, koji je opleo po najpoznatijem piću sa ovih prostora - rakiji.

Na jednom stand-up nastupu nije štedeo omiljeno piće Balkanca:

"Da li ste probali rakiju, lokalno piće? Ne znam kako da vam objasnim to. Ja sam bogat, tako da očigledno to ne pijem. To je kao da pitate multimilionera - da li si ikada pio benzin", započeo je Kar naglasivši poslednju rečenicu ruskim akcentom.

Tako si očajan i depresivan da piješ gorivo. Mi to zovemo rakija", nastavio je i dodao: "Odvratno je, ali se navikneš".

Kada mu je neko iz publike dobacio pitavši ga šta pije, DŽimi Kar je odgvorio: "Volim je**ni viski. Da, obožavam viski", rekao je, i potom se našalio spomenuvši i jedan od koktela sa viskijem: "Volim 'oldschool' pića, iz vremena prohibicije, kao što je Boulevardier i penicilin".

Očekivano, komentari nisu izostali:

"Ne zaslužuje da pije rakiju nakon ovoga", "Znam lično četvoro ljudi koji piju rakiju i imaju više para od tebe. Nikola Jokić je jedan od njih", "Stara pića kao viski? Jesi realan? Ti misliš da je viski stariji od rakije?", "Rakiju svi piju nevezano za godine ili materijalni status", "Bravo za tebe. Rakija i nije za sve. To je kompleksno piće koje zahteva mnogo posla. Toliko mogućnosti od sirovog materijala da bi rakija ispala kako treba. Naravno, neke vrste rakije se smatraju 'medicinskom' i nisu za piće, nego za obloge i slično", "Pare ne mogu da kupe dobru rakiju moj prijatelju", "Poslednji put kad sam proverio, viski se pravi od kukuruza, a rakija od voća. Nismo isti prijatelju", "Ko još pita Britance za hranu i piće", "Rakija je nektar bogova", "Najskuplja flaša rakije prodata jeza 15.000 evra. Rekao si da ne piješ jeftina pića jer si multimilioner. Ako to ne možeš da priuštiš, postoje i jeftinije sjajne verzije na tržištu", samo je delić onoga što su pisali ljudi.

(Mondo)

BONUS VIDEO: