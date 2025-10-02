Voditeljka Suzana Mančić se proslavila kao loto devojka, a malo ko zna da je završila Pravni fakultet.
Naime, Suzana Mančić je karijeru započela kao Loto devojka, a zatim je vodila brojne emisije.
Ona se oprobala i kao pevačica, ali i kao glumica. Ipak, ono što malo ko zna je to da je Suzana Mančić fakultetski obrazovana. Ona je završila Pravni fakultet, ali se nikada nije bavila time.
Ćerka joj se udala za generala
Suzanina starija ćerka, Teodora Kunić se udala za generala Miroslava Talijana koji je 23 godine stariji od nje.
Pročitajte još
Oni su napravili gala slavlje, a poznato je da je Teodora treća žena Miroslavu. On je bio i u braku sa ćerkom Nebojše Pavkovića.
Kako izgleda salonac u kom Suzana Mančić živi sa ćerkom pogledajte u odvojenom linku.
(Blic)