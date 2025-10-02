Voditeljka Suzana Mančić se proslavila kao loto devojka, a malo ko zna da je završila Pravni fakultet.

Naime, Suzana Mančić je karijeru započela kao Loto devojka, a zatim je vodila brojne emisije.

Ona se oprobala i kao pevačica, ali i kao glumica. Ipak, ono što malo ko zna je to da je Suzana Mančić fakultetski obrazovana. Ona je završila Pravni fakultet, ali se nikada nije bavila time. Foto: ATA images/M. P.

Ćerka joj se udala za generala

Suzanina starija ćerka, Teodora Kunić se udala za generala Miroslava Talijana koji je 23 godine stariji od nje.

Foto: Instagram printskrin/teodorakunic

Oni su napravili gala slavlje, a poznato je da je Teodora treća žena Miroslavu. On je bio i u braku sa ćerkom Nebojše Pavkovića.

