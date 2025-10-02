Jugoslavova sestra, Danijela Karić, oglasila se na ovu temu. Otkrila je kako je njen brat reagovao kada su izašle netačne informacije da je on otac deteta pevačice:

- Stalno smo sa Jugoslavom, radimo zajedno. Bio je u šoku kada je čuo vest da je on navodno otac deteta. Jugoslav smatra da nije u redu širiti neistine, da to nije fer, pogotovo što je Milica u blagoslovenom stanju. Ovom prilikom joj i čestitam. Mislim da je fer da ljudi govore iskreno, jer ovakve stvari nisu u redu. Žao mi je što je tako ispalo, jer ovakve tvrdnje mogu da poremete život i njemu i njoj. Žao mi je što se šire takve neistine, ali, što se kaže, kod nas je to neka "jača sila" - rekla je Danijela Karić. Foto: ATA images/A. Ahel

Jugoslav se oglasio za medije kada je vest o Milici i njemu dospela u javnost:

- Povodom neistinite vesti da sam ja otac deteta Milice Todorović, želim da istaknem sledeće. Milica je moja draga prijateljica, divna devojka i umetnica iz izuzetne porodice. Smatram da je krajnje neprimereno da se plasiraju ovakve lažne informacije koje mogu naneti štetu kako njoj, tako i njenim najbližima - rekao je Jugoslav, pa dodao: Foto: ATA images/A. Ahel

- Kada sam čuo vest da je trudna, iskreno sam joj čestitao i neizmerno mi je drago što sa svojim partnerom očekuje dete. Uz sve što je do sada postigla od uspešne karijere, pregršt hitova, sada će sve to imati više smisla jer je ovo i najlepši trenutak njenog života i velika radost za sve njih. Lažne vesti poput ove ne zaslužuju prostor u javnosti, a moja je obaveza da jasno i nedvosmisleno odbacim svaku sumnju i zaštitim čast prijateljice i njene porodice - zaključio je Karić.

(Telegraf)

