Pevač Đorđe Miljenović, poznatiji kao Skaj Vikler, očekuje prinovu u svom domu.

On se oženio lepom Nastasijom Bodirogom, koja je od njega mlađa 15 godina, a sada je objavila najlepše vesti o njihovoj porodici.

Nastasija je podelila snimak na kom pozira i svilenoj haljini u kojoj se ističe trudnički stomak, te je na taj način obavestila javnost da ona i Skaj Vikler čekaju dete.

Podsetimo, Skaj Vikler već ima ćerku Strelu, tako da čeka drugo dete, sada sa trećom suprugom.

Vikleru je ovo treći brak

Đorđe Miljenović oženio se u maju ove godine. On je Nastasiju verio još 2023. godine, nakon duže veze.

Na društvenim mrežama je osvanula prva fotografija sa venčanja, na kojoj vidimo momenat u kom su izgovorili sudbonosno "da".

Mladoženja je bio u tamnom odelu, dok je mlada imala belu venčanicu sa izrezom kod noge.

