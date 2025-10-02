Predsednik Rusije Vladimir Putin obratio se danas na plenarnoj sednici 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju.

On je govorio o svetskim dešavanjima, sukobu sa Evropom, ratu u Ukrajini, a na kraju je zahvalio mnogim zemljama na podršci, te je spomenio i Srbiju.

Foto: Profimedia

 

 

Kako je Putin rekao, Rusija je zahvalna svim državama "svetske većine" koje su se iskreno založile za mirno rešenje sukoba u Ukrajini.

Pored zemalja BRIKS-a, ŠOS-a i Severne Koreje, nabrojao je i Srbiju, Mađarsku, i Slovačku u Evropi, kao i partnere iz arapskog sveta.

Foto: Profimedia

 

 

- Nažalost, nismo uspeli da postignemo prekid neprijateljstava. Odgovornost za to je prevashodno na EU, koja podstiče sukob - zaključio je ruski predsednik.

Ceo govor ruskog predsednika Vladimira Putina pročitajte na OVOM linku.

