Nakon perioda zategnutih odnosa, koji je počeo kada je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto prošle nedelje u govoru u NJujorku optužio Hrvatsku da je "ratni profiter", da iskorišćava krizu i naplaćuje ratnu doplatu za naftu isporučenu Mađarskoj, situacija se sada preokrenula.

Mađarski premijer Viktor Orban je u četvrtak objavio da se sastao sa Andrejem Plenkovićem u Kopenhagenu, gde se održava sastanak Evropske političke zajednice. Foto: Profimedia

- Interes mađarske vlade je da obezbedi najjeftinije moguće izvore energije za mađarske kompanije i domaćinstva. Hrvatska je istorijski strateški partner Mađarske i Mađarska će Hrvatskoj uvek pokazivati istorijsko poštovanje koje zaslužuje. Posvećeni smo deeskalaciji tenzija i obezbeđivanju najvišeg nivoa međusobnog poštovanja - napisao je Orban na "Iksu".

Pročitajte još UPOZORENJE IZ BUDIMPEŠTE "Brisel traži rat,sprema se za njega" 19:50 "Zelenski počinje da LUDI! Sada vidi ČUDOVIŠTA" 19:59 MAĐARSKI MINISTAR BESAN NA HRVATE: "Vi ste ratni profiteri!" 15:32 SRAMOTA"Niki je bio hrišćanin,a Splitu je veliki samo mrtav" 23:55 Just finished my meeting with Prime Minister @AndrejPlenkovic. The Hungarian government’s interest is to secure the cheapest possible energy sources for Hungarian companies and households. Croatia is a historic strategic partner of Hungary, and Hungary will always give Croatia… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

"U duhu dobrosusedskih odnosa..."

Hrvatski premijer je u sredu, na neformalnom samitu EU u Kopenhagenu, odbacio optužbe mađarske strane o profiterstvu sa cenama transporta nafte preko JANAF-a, a danas je nakon sastanka sa Orbanom dao i izjavu.

- Naglasio sam spremnost Hrvatske da snabdeva rafineriju u Mađarskoj naftom putem JANAF-ovog cevovoda. Još jednom sam odbacio tezu da Hrvatska pokušava da profitira od rata u Ukrajini povećanjem cena transporta.

Na marginama #EPC sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom @PM_ViktorOrban. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini… pic.twitter.com/EtMg9l8xLv — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 2, 2025

Naprotiv, koristeći svoju ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi da obezbedi svojim susedima alternativni put snabdevanja umesto kupovine energenata od Rusije. U duhu dobrosusedskih odnosa želimo da rešimo otvorena pitanja i radujemo se skorom otvaranju poslednje deonice autoputa u okviru koridora Vc - napisao je na "Iksu".

(Jutarnji list)

BONUS VIDEO: