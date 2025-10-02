Nakon perioda zategnutih odnosa, koji je počeo kada je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto prošle nedelje u govoru u NJujorku optužio Hrvatsku da je "ratni profiter", da iskorišćava krizu i naplaćuje ratnu doplatu za naftu isporučenu Mađarskoj, situacija se sada preokrenula.

Mađarski premijer Viktor Orban je u četvrtak objavio da se sastao sa Andrejem Plenkovićem u Kopenhagenu, gde se održava sastanak Evropske političke zajednice.

- Interes mađarske vlade je da obezbedi najjeftinije moguće izvore energije za mađarske kompanije i domaćinstva. Hrvatska je istorijski strateški partner Mađarske i Mađarska će Hrvatskoj uvek pokazivati istorijsko poštovanje koje zaslužuje. Posvećeni smo deeskalaciji tenzija i obezbeđivanju najvišeg nivoa međusobnog poštovanja - napisao je Orban na "Iksu".

"U duhu dobrosusedskih odnosa..."

Hrvatski premijer je u sredu, na neformalnom samitu EU u Kopenhagenu, odbacio optužbe mađarske strane o profiterstvu sa cenama transporta nafte preko JANAF-a, a danas je nakon sastanka sa Orbanom dao i izjavu.

- Naglasio sam spremnost Hrvatske da snabdeva rafineriju u Mađarskoj naftom putem JANAF-ovog cevovoda. Još jednom sam odbacio tezu da Hrvatska pokušava da profitira od rata u Ukrajini povećanjem cena transporta.

Naprotiv, koristeći svoju ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi da obezbedi svojim susedima alternativni put snabdevanja umesto kupovine energenata od Rusije. U duhu dobrosusedskih odnosa želimo da rešimo otvorena pitanja i radujemo se skorom otvaranju poslednje deonice autoputa u okviru koridora Vc - napisao je na "Iksu".

