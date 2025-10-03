Grupa američkih i britanskih turista otišla je na safari koji je umalo završio kobno, prenosi britanski Telegraf.

Kada su se vozili kanuom po delti reke Okavango napala ih je slonica.

Dramatični snimak prikazuje kako se vodiči očajnički povlače uz pomoć štapa pokušavajući da pobegnu od besnog slona dok smanjuje razmak između njih i koristi surlu i kljove da prevrne dva kanua.

Četvoro rusita palo je u vodu punu krokodila, a jedna žena ostala je pod vodom.

Slon je u početku izgledao kao da je prekinuo napad, ali drugi video prikazuje kako se vraća da napadne jednu od turistkinja.

Kako se kasnije saznalo, žena je da preživi samo zato što u mutnoj vodi slonica nije mogla da je pronađe te je nije pregazila.

Do bliskog susreta sa besnom životinjom došlo je zato što su se kanui previše približili grupi slonova sa mladuncima.

Pretpostavlja se da je odbrambeno reagovala alfa ženka.

Dok je njeno krdo bezbedno prolazi pored prestravljenih turista, slonica smatra da je njen posao završen, okreće se i kreće za njima, ostavljajući ženu pod vodom.

Turisti, iako prestravljeni, prošli su bez povreda, a životinje su se udaljile nakon reakcije.

Bivši južnoafrički čuvar divljači kome su prikazani snimci u razgovoru za Dejli mejl rekao je da su turisti imali veliku sreću, jer je vrlo lako moglo da se desi da stradaju u ovom napadu.

- Žena je imala sreće što nije bila izbodena kljovama, ali da ju je slonica držala još nekoliko sekundi ispod vode, verovatno bi je udavila. Može da se zahvali Bogu što nije bilo tako.

Kako objašnjava na delti reke Okavango postoje hiljade ovih tradicionalnih kanua, koji provlače turiste kroz trsku da vide slonove, nilske konje, ptice i krokodile.

- Ova slonica ih je napala jer je štitila svoje mladunce, i izgleda da su vodiči pogrešno procenili koliko blizu mogu bezbedno da odvedu turiste i napravili su potencijalno fatalnu grešku. Mogla je da se desi situacija da su im potrebne četiri vreće za tela da im sreća nije bila naklonjena. To će im sigurno dati uspomenu koju će prepričavati dugi niz godina.

Stručnjaci ističu da slonovi nikada ne napadaju bez razloga, a reaguju ako opaze pretnju, u odbrani svojih mladunaca ili u stresnim situacijama.

Inače, Delta Okavango jedna je od najposećenijih destinacija u južnoj Africi, gde slonovi, nilski konji i krokodili koegzistiraju sa hiljadama posetilaca svake godine. Kako prenose britanski mediji, upravo je delta Okavango jedno od omiljenih turističkih lokacija britanskog princa Harija. Hari je odveo svoju suprugu Megan Markl na romantični odmor u Deltu u ranim danima njihove veze, a kasnije su na proslavi rođendana uživali u životinjama u divljini Bocvane.

Ovaj napad slona dogodio se u subotu, 27. septembra, na Svetski dan turizma.

Tri kompanije koje vode turističke kanue na delti nisu želele da komentarišu ko je organizovao putovanje, ali je otkriveno da je grupa sačinjena od britanskih i američkih posetilaca. Foto: Profimedia

- Izgubljeno je ili oštećeno mnogo skupe opreme za kamere i telefona, ali je sreća što niko nije teško povređen, jer divlje životinje mogu biti veoma nepredvidive - rečeno je za medije.

Ovaj slučaj iz Bocvane nije izolovan. Naime, u julu su dve turistkinje iz Velike Britanije i Novog Zelanda, Iston Tejlor (68) i Alison Tejlor, napadnute su i ubijene od strane zaštitnički nastrojene slonice koja je bila sa mladunčetom dok su bile na safariju u nacionalnom parku u Zambiji.

Vodiči safarija koji su bili sa grupom pokušali su da spreče slona da juriša na žene pucajući u njega i ranili su je, ali nisu mogli da zaustave napad. Napad se dogodio u Nacionalnom parku Južna Luangva u istočnoj Zambiji, oko 590 kilometara od glavnog grada Lusake, a obe žene su proglašene mrtve na licu mesta. Foto: Shutterstock

Mužjaci slonova mogu biti visoki do 4 metra, a trče brzinom do 40 kilometara na čas. Trenutno ima oko 415.000 slonova, što ih dovodi do statusa ugroženih jedinki. Prema nekim podacima, slonovi ubiju oko 500 ljudi na godišnjem nivou.

