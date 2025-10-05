Jedno drugom su se zakleli na večnu ljubav pre šest godina, nakon čega su se preselili u Titel gde su izgradili svoju oazu mira.

Veljko Ražnatović veoma je posvećen svojoj porodici, a sada je na Instagramu objavio snimak sveštenika koji govori o razvodu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

- Razvod danas jedan od najvećih udaraca koje je moguće da učinite detetu, to je uništenje njegove cele teologije. Ako muž predstavlja Hrista, a žena predstavlja crkvu, i hrišćansko dete vidi svog oca ili majku kako odlaze jedno od drugog, šta će oni misliti o božijem poverenju. Reći će: "Čuo sam da me bog voli, ali moj otac predstavlja boga u kući, a on je ostavio moju majku. Da li će i bog ostaviti mene, mislim da je odgovor da." Uništavanjem braka uništavate najopipljiviji izraz božije ljubavi u životu i kako oni onda da funkcionišu, stoji u video snimku.

#Veljko Ražnatović #Bogdana Ražnatović #razvod #VIP
