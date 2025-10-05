Borba za život Josipa Broza Tita trajala ne nekoliko meseci, tokom nje mu je amputirana i nova, a poslednje dane proveo je u komi iz koje se, zapravo, nikada nije probudio.

"Umro je drugo Tito“, bile su reči glavnog spikera Televizije Beograd Miodrag Zdravković koje su odjeknule širom bivše Jugoslavije.

Nakon njegove smrti sef Josipa Broza Tita je zapečaćen i čuvan 33 godine. Foto: Vikipedija

Kada je konačno otvoren u njemu su nađene sledeće stvari:

29,366 kilograma zlata u polugama i prahu

1.271 komad numizmatičkog novca

2663 zlatnika i dukata

26.219 američkih dolara

149 komada nakita (pripadalo porodici Karađorđević)

36.000 njemačkih maraka

plavi safir Romanovih

83 komada dugmadi za manšete, kutije za cigarete, medaljoni, prisvjesci i značke

18 kompleta posuđa od srebra

