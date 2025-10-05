Borba za život Josipa Broza Tita trajala ne nekoliko meseci, tokom nje mu je amputirana i nova, a poslednje dane proveo je u komi iz koje se, zapravo, nikada nije probudio.
"Umro je drugo Tito“, bile su reči glavnog spikera Televizije Beograd Miodrag Zdravković koje su odjeknule širom bivše Jugoslavije.
Nakon njegove smrti sef Josipa Broza Tita je zapečaćen i čuvan 33 godine.
Kada je konačno otvoren u njemu su nađene sledeće stvari:
Pročitajte još
- 29,366 kilograma zlata u polugama i prahu
- 1.271 komad numizmatičkog novca
- 2663 zlatnika i dukata
- 26.219 američkih dolara
- 149 komada nakita (pripadalo porodici Karađorđević)
- 36.000 njemačkih maraka
- plavi safir Romanovih
- 83 komada dugmadi za manšete, kutije za cigarete, medaljoni, prisvjesci i značke
- 18 kompleta posuđa od srebra