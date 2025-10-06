Žena je kilometrima upravljala "reno kliom" bez guma na desnoj strani vozila.

Uprkos opasnom stanju, nastavila je vožnju kroz krivine, prelazila preko dvostruke pune linije, a zatim u takvom stanju ušla i u tunel.

Da stvar bude bizarnija, sve vreme automobilu je bio otvoren prtljažnik.

Foto: Net.hr printskrin

 

Ženu je naposletku je zaustavila policija.

- Žena je uhapšena i dovedena u prostorije policije zbog ugrožavanja sigurnosti saobraćaja - rekla je Sanja Baljkas iz PU šibensko-kninske za Morski.hr.

(Net.hr)

#Hrvatska vesti #Šibenik vesti #Lozovac vesti #žena vozi bez guma
