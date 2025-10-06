Nenad Jezdić važi za jednog od naših najtalentovanijih glumaca, ali o njegovom privatnom životu se malo zna. Ipak, poznato je da je u srećnom braku sa izvesnom Sarom sa kojom je dobio tri ćerke i sina.

Naime, brat Nenadove supruge je rukometaš Aleksandar Saša Blagojević, koji je po okončanju igračke karijere postao predsednik Rukometnog kluba Partizan. Foto: D. Milovanović

Na Blagojevićevom zvaničnom profilu piše da je rođen 1971. godine u Kragujevcu, kao i da je rukomet igrao za vodeće klubove Srbije i Evrope, ali i informacija da je 1996. godine sa reprezentacijom osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu. Foto: D. Babović

Tokom sedam godina provedenih u Partizanu osvojio sam sve domaće trofeje, da bih posle desetak godina u vodećim klubovima Španije, Portugala i Grčke, osvojenog Klupskog prvenstva sveta i Kupa kupova Evrope, pokrenuo privatni biznis - izjavio je svojevremeno Blagojević, koji se našao na čelu Rukometnog kluba Partizan.

Podsetimo, Nenad i Sara venčali su se 1996. godine u manastiru Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, u prisustvu članova porodice i prijatelja, među kojima su bile brojne Nenadove kolege.

