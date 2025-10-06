Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan začeća Svetog Jovana preteče i krstitelja. Ovaj veliki praznik u crkvenom kalendaru upisan je crvenim slovom, što znači da se ovaj datum strogo poštuje.

Običaj nalaže da oni roditelji koji do sada nisu krstili svoju decu, da to urade što pre ili barem danas odrede datum krštenja. A oni roditelji koji nemaju porod, danas treba da se pomole svetog Jovanu Krstitelju.

Na današnji dan proslavlja se milost prema pobožnim i pravednim roditeljima svetog Jovana, starcu Zahariji i starici Jelisaveti, koji su celog života želeli i Boga molili da im podari jedno dete, ali i čudo začeća Jovanovog u prestareloj Jelisavetinoj utrobi. Foto: Vikipedija

Bog je s njim imao velike namere

Čudesno začeće Jovanovo dogodilo se jer je s njim Bog imao naročito velike namere, naime, da on bude prorok i Preteča Hristu, Spasitelju sveta. Preko svojih anđela Bog je objavio rođenje Isaka od bezdetne Sare, i Samsona od bezdetnog Manoja i njegove žene, i Jovana Preteče od bezdetnih, Zaharije i Jelisavete.

Preko anđela svojih Bog je objavljivao rođenje onih, s kojima je imao naročite namere. Kako su se mogla roditi deca od starih roditelja?

- Ako je ko ljubopitljiv da to zna, neka ne pita o tome ni ljude, jer ljudi to ne znaju, ni prirodne zakone, jer to je iznad prirodnih zakona, nego neka obrati pogled svoj na silu Svemogućega Boga, koji je iz ništa stvorio sav svet, i koji za stvaranje prvoga čoveka, Adama, nije potrebovao nikakve roditelje, ni stare ni mlade. Mesto ljubopitstva odajmo hvalu Bogu, koji nam često javlja moć i milost i mudrost Svoju mimo prirodnih zakona, u koje okovani mi bismo, bez naročitih čudesa Božjih, pali u očajanje i Bogozaborav - piše u crkvenom kalendaru povodom ovog praznika.

Prema predanju, kada je Jelisaveta ostala trudna, Zaharije je zanemeo. Kada se rodio Preteča, od njegovog oca Zaharija je zatraženo da na pločici napiše ime deteta i kada je on napisao sinovljevo ime, istog časa je progovorio.

Kao mlad Jovan je otišao u pustinju gde se hranio korenjem i divljim medom. U propovedima je kritikovao moralno posrnuće svojih savremenika, pozivajući ih da se pokaju i vrate životu po Božijim zakonima. On je krštavao ljude u reci Jordan, govoreći im da ih on krsti vodom, a da za njim "ide onaj koji će ih krstiti Duhom Svetim i ognjem".

Današnji dan ima posebnu simboliku: veruje se da su sva čuda moguća, samo ako se iskreno pomolite Bogu.

(Stil)

