Udovica Gordana Zdravković oglasila se i istakla da je tužna zbog sve manjeg broja prisutnih kolega iz godine u godinu.

Osim toga, optužila je estradnog menadžera Baneta Obradovića da je navodno uslovljavao pevače kako bi dolazili na pomen Tomi Zdravkoviću, što je on oštro demantovao.

- To su gluposti. Čime ja njih mogu da ucenim? Nemam komentar na ovakve izjave zaista. Svaki pevač ponaosob može da komentariše ovu temu i svako bi rekao da je to laž - rekao je Bane.

Foto: reprint TV Novosti/ATA images/A. Anhel

 

"Ja sam išla srcem"

Banetove reči je potvrdila i legendarna Lepa Lukić koja je istakla da je na grob dolazila isključivo iz poštovanja prema preminulom prijatelju.

- Gordana i Bane nisu u dobrom odnosu zbog nekog novčanog duga, ona je već pričala o tome. Ništa ne znam, nije mi jasno kako ih je uslovljavao. Lično sam išla srcem, meni niko nije postavljao ultimatum da bih se pojavila - rekla je Lepa.

Pročitajte još

"BILO JE IZUZETNO NEUGODNO": Glumac izgubio glas

"BILO JE IZUZETNO NEUGODNO": Glumac izgubio glas

14:05

Voditeljka RTS-a otkrila nepoznate detalje o porodici

Voditeljka RTS-a otkrila nepoznate detalje o porodici

13:16

Uzrok smrti frontmena grupe "Kristali"

Uzrok smrti frontmena grupe "Kristali"

13:00

POTRESNA ISPOVEST: Mijatović o preminulom sinu

POTRESNA ISPOVEST: Mijatović o preminulom sinu

12:25

(Alo)

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala
Sport

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)
Sport

"NALETEO JE NA KLINCE, JURIO IH NOŽEM" Bojković se oglasio posle užasa, objasnio kako je došlo do tuče (FOTO)

BONUS VIDEO:

#Lepa Lukić #Toma Zdravković #Gordana Zdravković #Bane Obradović #VIP
Komentari 0
ВУЧИЋ ОТКРИО ШОК ИНФОРМАЦИЈЕ О МИШИ БАЧУЛОВУ И ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ: Председник Србије оголио улогу РТС у обојеној револуцији

VUČIĆ OTKRIO ŠOK INFORMACIJE O MIŠI BAČULOVU I PADU NADSTREŠNICE: Predsednik Srbije ogolio ulogu RTS u obojenoj revoluciji