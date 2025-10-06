Udovica Gordana Zdravković oglasila se i istakla da je tužna zbog sve manjeg broja prisutnih kolega iz godine u godinu.

Osim toga, optužila je estradnog menadžera Baneta Obradovića da je navodno uslovljavao pevače kako bi dolazili na pomen Tomi Zdravkoviću, što je on oštro demantovao.

- To su gluposti. Čime ja njih mogu da ucenim? Nemam komentar na ovakve izjave zaista. Svaki pevač ponaosob može da komentariše ovu temu i svako bi rekao da je to laž - rekao je Bane. Foto: reprint TV Novosti/ATA images/A. Anhel

"Ja sam išla srcem"

Banetove reči je potvrdila i legendarna Lepa Lukić koja je istakla da je na grob dolazila isključivo iz poštovanja prema preminulom prijatelju.

- Gordana i Bane nisu u dobrom odnosu zbog nekog novčanog duga, ona je već pričala o tome. Ništa ne znam, nije mi jasno kako ih je uslovljavao. Lično sam išla srcem, meni niko nije postavljao ultimatum da bih se pojavila - rekla je Lepa.

