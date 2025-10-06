Zorana je, naime, u jednom videu ispričala je kako je od udaje pobegla glavom bez obzira.

- Imala sam 20 godina kada sam tek susrela sa noćnim životom. Izlazila sam skoro svako veče, a jednu noć upoznala sam upoznala fudbalera, koji mi je svojim izgledom odmah privukao pažnju - započela je influenserka. FOTO: Printskrin Jutjub Zorannah

- Sutradan smo se ponovo sreli u jednom kafiću, kada me je pitao da izađemo na ručak. Trebao je da putuje ubrzo, jer je igrao za jedan klub u drugoj državi. Izašla sam sa njim jer sam bila mlada i željna svega - prisećala se Zorana Jovanović.

- Ubrzo me je pozvao da odem kod njega u drugu državu, na šta sam pristala. Rekla sam mami da odlazim na nedelju dana, a ostala sam skoro mesec dana. Kada sam se vratila krenuo je jako da ljubomoriše i da mi traži izveštaje gde se krećem i sa kim. Znao je čari Beograda i noćnog života, pa se toga plašio. Uvek sam volela ljubomorne muškarce, ali sve dok mi to ne stvara neki pritisak - nastavila je priču jutjuberka.

- Tada sam htela da raskinem, da bi se pojavio na mojim vratima, bila sam u šoku da je toliki put prevalio, nije mi bilo jasno ni kako ni šta. Ubedio me je da nastavimo vezu i otišla sam ponovo sa njim. Kada sam se avionom vratila za Beograd, ponovo je usledila njegova bolesna ljubomora i ja sam ponovo htela da raskinem. Ovaj put mu se nisam javljala na telefon, nisam htela nikakvu komunikaciju, bila sam sigurna da je definitivno kraj - govorila je Jovanovićeva.

"Nisam mogla da kažem ne, ali mi nije bilo ni do udaje"

- Prvom prilikom kada smo se čuli rekao mi je da mi je kupio avionsku kartu i da dođem kod njega, da se smirim i ne ponašam kao klinka. Nisam znala šta da radim, pa sam ponovo otišla kod njega. Međutim na putu do njegovog stana je izvadio prsten i zaprosio me u kolima. Nisam mogla da kažem ne, ali mi nije bilo ni do udaje. Pritom je on imao dete iz prvog braka, što je meni tada smetalo. To veče se napio, primetila sam da se nešto dešava između njega i jedne devojke koja se našla tu u društvu. Čak me je i polila sokom namerno. Užasno se ponašao to veče, ništa se meni to nije svidelo - isticala je influenserka. Foto: Printskrin/Instagram/zorannah

- Kada sam ga smestila u krevet, prsten sam ostavila u zamrzivaču, jer sam znala da to sigurno neće otvarati. Uzela sam ključeve od njegovog auta i odvezla se do aerodroma. Znala sam da imam avion u 12 i molila sam Boga samo da uspem da se ukrcam na taj avion. Nekako sam uspela da promenim kartu koja je bila namenjena tek za dve nedelje od tog datuma. Ključeve od automobila sam ostavila dečku koji je radio na šalteru za prodaju karata - pričala je Zorana.

- Upalila sam telefon samo kako bih mami poslala poruku da se vraćam i kada da me čeka na aerodromu. Za to vreme sam videla da imam milion propuštenih poziva od njega. Kada sam sletela poslala sam mu poruku da mi se ne sviđa kako se ponaša kada popije, da sumnjam da nešto ima sa onom devojkom, gde mu se nalaze prsten i automobil i da je gotovo - nastavlja jutjuberka.

- Tada je definitivno bio kraj, kasnije smo se ponovo dopisivali i čuli ali nisam htela da obnavljam romansu - zaključila je Zorana u videu pod nazivom "Veridba od 5 dana. Pobegla".