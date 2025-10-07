Na nekoliko kilometara od Subotice nalazi se neobičan tematski park posvećen Jugoslaviji, poznat kao Jugolend. Ovaj prostor, koji zauzima oko 2,5 hektara, nastao je 2003. godine na privatnoj inicijativi Blaška Gabrića i grupe njegovih prijatelja, sa idejom da se očuva ime i nasleđe zemlje koja je nestala sa političke mape, ali i dalje živi u kolektivnoj memoriji miliona ljudi.

Park simbola i nostalgije

U samom središtu parka vijori se zastava sa petokrakom, a posetioci na svakom koraku nailaze na simbole i obeležja nekadašnje države. Najveću pažnju privlači skulptura Josipa Broza Tita u prirodnoj veličini, delo umetnika Franje Mačkovića, koji je autor i bista Aleksandra Karađorđevića i vojvode Živojina Mišića.

Poseban šarm parku daje i poznati crveni kiosk - detalj koji kod mnogih budi sećanja na "neka bolja vremena".

Tokom godina, postavka je obogaćena i retkim eksponatima, među kojima je vojni avion Soko Jastreb J-21, kao i zanimljiva replika slovenačkog Triglava - veštačko brdo visoko oko 12 metara. Ceo prostor oplemenjen je sa više od tri hiljade stabala, uz informativne table koje ukazuju na vrste drveća i donose edukativne podatke.

Mesto okupljanja i manifestacija

Jugolend, ili kako ga pojedini zovu "mini Jugoslavija", nije zamišljen samo kao park-muzej, već kao prostor živih sećanja i druženja. Ovde se redovno održavaju okupljanja i festivali, poput Ekoslavije (koja spaja ekologiju i antifašizam), humanitarnih dana, kampova i manifestacija posvećenih zajedništvu bivših jugoslovenskih republika. Najposećeniji su datumi nekadašnjih velikih praznika - Prvi maj, Dan pobede 9. maja, Dan mladosti 25. maja i Dan republike 29. novembra.

Ovo neobično mesto privlači posetioce ne samo iz Srbije već i iz celog regiona i dijaspore.

