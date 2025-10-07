Rudan u tekstu piše kako je poželela da ode na pijacu sa suprugom kako bi pronašla i kupila tu biljku.

- Po portalima godinama čitam, sve je u glavi. Mi odlučujemo kako će nam biti. Zato sam ja sinoć čvrsto odlučila, zanemarićeš bol. Sutra, to je danas, uvalićeš svoj dlan u muževljevu šaku, ko je*e rak, i krenuti u lov na ‘kreste’. Ležanje u krevetu ne boli, ali buljenje u isti prozor danima i listanje portala ubija - započela je.

'Obična subota'

- Svanulo je danas. Mužu nisam govorila o svom planu dok smo pili kafu u krevetu. Ustao je i nestao u kupatilu, a ja sam sebi glasno govorila, sve je u tvojoj glavi, sve je u tvojoj glavi… Uostalom, popila si tabletu morfijuma… Nisam pokušala da iskočim iz kreveta, ne treba preterivati, jednu sam nogu dodala drugoj, pa ih polako, polako micala prema rubu. Pa prebacila preko ruba. Osetila sam kako mi se nožina zabija među rebra. Vrisnula sam i vratila se na početni položaj - ispričala je.

- U sobu je ušao muž. Srećom, nije me čuo. “Šta ćeš da ti donesem iz grada?” “Na pijaci mi kupi deset petlovih kresti.” Čudno me pogledao. Pokazala sam mu fotku. “Aha.” Kad je izašao iz kuće ja sam polako grabila dah i ulazila u zonu bez bola. Gledam u ekran koji je pokrio prozor moje sobe. Vidim kako šetate pijacim, gledate u kreste, možda i ne znate da dobro podnose mraz pa kupujete neko drugo cveće. I pomalo se dosađujete. Mislite kako je danas samo još jedna obična subota u vašem životu. Šteta što ne znate, ni ja nisam znala, nema običnih subota - zaključila je.

Brojni pratioci uputili su spisateljici reči podrške u komentarima.

"Vedrana, uz tebe smo i mislimo na tebe", "Takvu Vedranu volim. Zanemari i živi život", "Zelim vam brz oporavak, način nije bitan. Da nam još dugo pišete", pisali su fanovi.

