Čuveni pevač već duži niz godina imao je problema sa jetrom i bubrezima. Sve se javilo kao posledica teške saobraćajne nesreće iz 2009. godine u kojoj je izgubio oko i povredio pluća.

Foto: N. Skenderija

 

 

Tokom 2009. godine doživeo je tešku nesreću u kojoj je ostao bez oka i zadobio povrede pluća, što je značajno uticalo na njegovo zdravlje.

Posle nesreće ugrađen mu je stent, što ukazuje na kardiovaskularne probleme koje je možda razvio.

Taj događaj uticao na dalji tok karijere folk legende.

PREMINUO HALID BEŠLIĆ

PREMINUO HALID BEŠLIĆ

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/D. Stojaković

Foto: Novosti/M. Labudović

Foto: Novosti/M. Labudović

Foto: Novosti/M. Labudović

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

Foto: Novosti/V. Danilov

- Svaki dan prolazim pored mesta gde sam doživio nesreću. Stalno pomislim da li je tada nešto moglo da se promeni. Imam posledice što ne vidim na oko, ali ostalo sam sanirao. Vreme brzo prolazi, stižu me godine, refleksi zatuplju. Voleo bih da se to nije desilo, a možda je to i dobro jer otada sam prestao da pušim i to je vrlo bitno za moju karijeru. Kad su me odvezli u bolnicu i stavili me u veštačku komu, dobio sam vodu u plućima. Imao sam loš imunitet. Nastala je borba za moj život. Izgubio sam jedno oko, ali sam dobio pluća kad su mi izbacili svu tu vodu - izjavio je nakon saobraćajne nesreće Halid.

