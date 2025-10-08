Sejda i Halid su decenijama živeli u skladnom braku punom poštovanja i ljubavi.

Prema rečima jendog menadžera iz Bosne, Sejda je teško podnela smrt životnog saputnika:

- Celo Sarajevo plače. Ma, ceo Balkan. Šta da vam kažem, prijatelj me zove i plače. Bliki prijatelji pričaju da je supuga teško podnela. I ona je teškog zdrvstvenog stanja. Stes je to, znate. Oni su se mnogo voleli. Kaže brzo će kod njega. Tu su unuci da ih čuva i čuvaće ih onako kako je Halid želeo. To je skladna porodica da ne mogu da vam opišem. Čekam da nam kažu kada je sahrana. Ovome se nismo nadali - priča ovaj menadžer iz Bosne i Hercegovine.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

I Bešlić sam često je govorio o svojoj Sejdi, kojoj je posvetio zadnju pesmu koja nosu naziv po njenom imenu.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gde sam nastupao, na ulazu u Sarajevu... tu je radila moja svastika, bila je kuvarica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama. Kada smo se upoznali video sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah posle toga smo se venčali. Eto, tolike godine funkcionišemo i dan danas. Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prevazišli... kada smo bili mlađi to je nekako i normalno - rekao je Halid Bešlić koji se ostvario kao suprug, ali i i kao otac i kao deda na šta je bio veoma ponosan.

Foto: Novosti/Z. Jovanović

 

- Ja nisam osetio trenutak kada sam bio otac. Imam samo jedno dete. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli da imamo još dece. Imala je tumor na jajniku, to smo rešili operacijom i to je bila posledica. NJima nikad ništa nije falilo... ja sam stalno putovao, radio... ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osetio te trenutke na pravi način.

