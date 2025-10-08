Ispred Begove džamije u Sarajevu biće klanjanje namaza 13. oktobra u 12 časova, a sahrana će se obaviti na gradskom groblju "Bare", u 15 časova.

Prethodno će biti održana komemoracija u Narodnom pozorištu u Sarajevu, sa početkom u 11 časova, gde će se okupiti njegovi najbliži, kao i brojne kolege.

Legendarni pevač je tokom svoje bogate karijere imao samo jednu neostvarenu želju, a to je duet sa svojim velikim prijateljem Kemalom Montenom koji nas je napustio 2015. godine.

Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

 

- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gde će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gde god kažeš, biće tamo. Želeli smo da to bude neka sjajna pesma, da se uklopimo, ali nije. I nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan - prisetio se Halid pre nekoliko godina.

Halidova želja ispunjena

Podsetimo, tog 21. januara 2015. vest o smrti legendarnog pevača munjevito je obišla sve države bivše Jugoslavije i rastužila kolege, prijatelje i poštovaoce muzike ovog velikog umetnika.

Foto: V. Danilov

 

Kemal Monteno je umro u bolnici u Zagrebu, usled komplikacija nastalih zbog transplantacije bubrega.

Sahranjen je na gradskom groblju Bare u Sarajevu, što je i bila Halidova želja, a sada će najbolji prijatelji počivati jedan do drugog.

