Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 71. godini, a njegovi prijatelji, kolege i porodica neutešni su nakon njegovog odlaska.

Za manje od 24 sata od smrti, pokrenute su dve značajne inicijative u znak sećanja na Halida Bešlića. Prva je da se u celoj Bosni i Hercegovini proglasi dan žalosti zbog njegove smrti.

Druga inicijativa dolazi od Admele Hodžić, predstavnice u Skupštini Kantona Sarajevo, koja je predložila da se Ulica Koševo u Sarajevu preimenuje u Ulicu Halida Bešlića, kako bi mu se odala počast za njegov život i delo, piše Avaz. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Podsetila je u svojoj objavi i na Halidov citat oko imena ulice.

Pročitajte još

TAJNA HITA Kome je posvećena pesma "Vraćam se majci u Bosnu"

TAJNA HITA Kome je posvećena pesma "Vraćam se majci u Bosnu"

09:58

SPOJILA IH SUDBINA Skrivena priča o prijateljstvu sa Halidom

SPOJILA IH SUDBINA Skrivena priča o prijateljstvu sa Halidom

09:21

"LUPILI" MU ZABRANU: Hrvati pokušali Halidu da smeste AFERU

"LUPILI" MU ZABRANU: Hrvati pokušali Halidu da smeste AFERU

08:14

POTRESNO NA SKENDERIJI: Hiljade Sarajlija plače za Halidom

POTRESNO NA SKENDERIJI: Hiljade Sarajlija plače za Halidom

21:17

- Svi ćemo biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina ili 30 i to je kraj. Ako je bio dobar čovek može i ulicu da dobije - rekao je jednom prilikom Halid Bešlić.

(Alo)

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"
Sport

ALBANKA SPREMNA DA NAPRAVI SKANDAL: "Nabavila sam kartu, stižem u Leskovac, razviću zastavu OVK"

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?
Sport

SKANDAL U REGIONU: Pokrenut postupak protiv Hrvata zbog ustaških objava?

BONUS VIDEO:

#Halid Bešlić #pevač Halid Bešlić #Halid Bešlić ulica #pevač #VIP #umro Halid Bešlić #preminuo Halid Bešlić #Halid Bešlić smrt
Komentari 0
ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ЧЕТВРТАК, 9. ОКТОБАР: Близанце и Ваге очекују новчани добици, Стрелца и Водолију трзавице у породици

DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 9. OKTOBAR: Blizance i Vage očekuju novčani dobici, Strelca i Vodoliju trzavice u porodici