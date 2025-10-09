Legendarni pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 71. godini, a njegovi prijatelji, kolege i porodica neutešni su nakon njegovog odlaska.
Za manje od 24 sata od smrti, pokrenute su dve značajne inicijative u znak sećanja na Halida Bešlića. Prva je da se u celoj Bosni i Hercegovini proglasi dan žalosti zbog njegove smrti.
Druga inicijativa dolazi od Admele Hodžić, predstavnice u Skupštini Kantona Sarajevo, koja je predložila da se Ulica Koševo u Sarajevu preimenuje u Ulicu Halida Bešlića, kako bi mu se odala počast za njegov život i delo, piše Avaz.
Podsetila je u svojoj objavi i na Halidov citat oko imena ulice.
- Svi ćemo biti zaboravljeni. Pevači posle karijere žive možda 15, 20 godina ili 30 i to je kraj. Ako je bio dobar čovek može i ulicu da dobije - rekao je jednom prilikom Halid Bešlić.
