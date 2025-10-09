Pokvaren kiseo kupus možete prepoznati na samo jedan način. Glavni pokazatelji koji ukazuju na kvarenje kupusa uključuju promene u boji, teksturi i pojavu neprijatnih mirisa. Ako primetite da je kupus postao zelen, crn, ima skrama na površini ili je počeo razvijati gljivice, to su jasni signali da nešto nije u redu.

Kiseli kupus je popularna namirnica koja se često koristi u različitim jelima, ali kao i svaki fermentirani proizvod, može se pokvariti ako nije pravilno skladišten.

Izbor kupusa i pravilna pripema je veoma bitna

Birajte domaće sorte sa pljosnatijim glavicama, koje imaju zbijenije listove. Kupus treba da bude praćen so i vodom, a sve se stavlja u bure koje mora biti izuzetno čisto. Idealno je da bure bude drveno, ali može biti i plastično.

Temperatura treba da bude oko 10 stepeni, a bure mora biti dobro zatvoreno kako bi se sprečio ulazak prljavštine i insekata.

Najbrže se ukisele domaće sorte sa tanjim listovima i slabo razvijenim nervima, svetlozelene boje, jer sadrže visok nivo prirodnog šećera koji podstiče brzu fermentaciju.

Zelena i crna skrama znak da se kupus pokvario

Ako je kupus dobro izabran, a koncentracija soli pravilna, neće doći do kvarenja. Pokvaren kupus prepoznaje se po neprijatnom mirisu i ukusu, kao i po debeloj, crnoj ili zelenoj skrami na površini bureta, koja može ukazivati na razvoj gljivica.

