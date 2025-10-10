Takođe su dobili upozorenje da bi svaka dalja trudnoća mogla biti rizična, jer već tri puta porodila carskim rezom.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački. Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Nadam se i četvrtom. Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom. Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa - priznao je Ražnatović u podkastu. Foto: ATA images/A. Ahel

Anastasija mu ne nedostaje

Osim toga dotakao se i zeta Nemanje Gudelja, te tom prilikom otkrio da li mu Anastasija nedostaje.

- Ne! Ne u tom smislu, čujem se s njom svaki dan. Živi svoj život, mnogo sam zadovoljan njenim izborom. Muž joj je legenda, gleda je kao malo vode na dlanu i mnogo joj je bolje tamo nego što bi joj bilo s nama - otkrio je Veljko.

(Alo)

