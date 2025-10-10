Koraima Tores, koju je srpska publika zavolela kroz nezaboravnu ulogu Kasandre u popularnoj latinoameričkoj seriji, i dalje privlači pažnju.

Glumica koja danas ima 52 godine izgleda gotovo isto kao u vreme kada je harala malim ekranima, a izdvaja se ne samo glumačkim talentom, već i izgledom koji ostavlja bez daha.

Na društvenim mrežama, gde je vrlo aktivna, Koraima redovno deli fotografije iz svakodnevnog života, ali i one koje pokazuju rezultate njenog rada na sebi. Foto: Instagram printskrin/lacoraima

Nedavno je objavila i selfi iz kreveta, pokrivena samo čaršafom, što je izazvalo mnoštvo komentara njenih obožavalaca.

BONUS VIDEO: