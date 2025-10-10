Legendarni glumac Srđan Žika Todorović zabrinuo je fanove objavivši fotografiju na kojoj se vidi kako ima vidne povrede na glavi. Naime, iznad oka ima krvav zavoj, a nema ni prednj zub.

- Posle lakšeg nesporazuma, sad sam prava baraba - napisao je glumac u opisu fotografije.

Inače, nije poznato kako je Žika Todorović zadobio ove povrede, niti da li su one samo deo maske za neku ulogu. Ispod njegove objave usledili su brojni komentari, neki su bili i šaljivi kada su videli da je i sam glumac nasmejan na fotografiji.

Srđan Todorović je sin legendarnog glumca Bore Todorovića i balerine Snežane Matić. Sa očeve strane ima dve polusestre – Taru i Danu, koja je takođe glumica. Uprkos tome što je potekao iz umetničkog miljea, Žika nije odmah imao ambicije da se bavi glumom.

U vojsku pre glume, pa prijemni zbog – slobodnih dana

Nakon četvrtog razreda srednje škole, Todorović je otišao u vojsku. Gluma mu tada nije bila prioritet, ali se odlučio da polaže prijemni ispit na Fakultetu dramskih umetnosti iz sasvim praktičnog razloga – želeo je sedam dana odsustva iz vojske.

– „Mene gluma nije zanimala tad, bio sam u rokenrol fazonu. Ali fora je bila što ako polažeš prijemni, dobiješ nedelju dana odsustva iz vojske. Eto, tako sam upisao glumu - ispričao je iskreno.

