Glumac Enis Bešlagić je sada otkrio detalje poslednjih dana koje je Halid proveo na Kliničkom centru u Sarajevu.

Bešlić je, prema Enisovim rečima, do poslednjeg trenutka bio okružen voljenima i nije gubio nadu da će se izboriti sa opakom bolešću. Foto: Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages

- Halidovi poslednji dani su izgledali tako da ako čovek odlazi sa ovoga sveta i poželeo, a to je da te obilaze tvoji prijatelji, da imaš vreme da stigneš da se sa njima i pozdraviš i ispričaš. Svima će nama taj period doći, ali imao je vremena i sve nas da primi i saslušati nas, čuti, i ispričati se i porodici uputiti još koju toplu, lepu reč... On je uvek bio pozitivan uvek je verovao da će to biti sve dobro, na kraju, tako je trebalo biti, nekada vam je zapisano to. Ali on je stvarno bio pozitivac, nikada on čovek nije bio u depresiji... - ispričao je Enis.

- Dosta je čitao. Čim je došao u bolnicu, odmah je tražio knjige. Inače, Halid je jedan od ljudi koji je mnogo čitao knjiga i verujem da mnogi ljudi nisu videli toliko knjiga koliko je on pročitao... I to u svom tom stanju. Kada je došao u bolnicu, pitao je: "Imali li koja knjiga, koju mogu čitati?" Tako da, Halid osim što je bio poseban pevač, imao je zaista ogromno znanje i imao je dušu. Ne, bio je svestan zadnjih deset dana situacije i prihvatio je to kao tako, doktori su pokušavali da mu daju te pametne lekove ali jednostavno nekad je to to - dodao je Enis.

Foto: V. Danilov

- Sve sam mu rekao, on je meni sve... I on je nama svima rekao kroz pesme. Mogu da kažem da odlaziće pevači, ovi, oni, ali verujte, o svima drugima će reći: "Kakav je otišao glas, šteta, pesme..." A o Halidu govore da je bio dobar čovek, tako da se niko ne ljuti, na stranu, ali Halid Bešlić je bio ljudina i čovek od kojeg se samo moglo učiti kako biti čovek i kako biti tako jednostavan, skroman... - dodao je Enis.

- Rekao mi je da uvek trebam ići sredinom i da ako naiđem na neki kamen ili problem, da ne zastajkujem tu, jer ljudi vide da viri neki kamen pa onda počnu kopati i vide da to nije ni baš kamen već da tu ima više stene dole... Pa da onda se zadrže mnogo, kaže, a ti to preskoči, zaobiđi ako možeš i idi dalje. Tako da to je bila jedna njegova poslednja rečenica meni... - dodao je Enis.

- Da, održaću govor, pa eto, ja ispred porodice sam zamoljen da održim govor. Uvek govorim govorim iz srca, ja o Halidu mogu da pričam 24 sata da ništa ne spremam. Dovoljno je nekada i dve rečenice ako su smislene. Ono što ću reći je to da znam i kakav je bio i s kim je bio, i gde je bio... Znamo i kako je njemu bilo. Smatram o tom čoveku govore njegova dela. Nema toga više među ovim estradnim, nazovimo ličnostima, svi se bave samo sobom. Ja sam učio od najboljih, 30 godina sam poznavao Halida i gledao kako se najveća zvezda ponaša, kako se druži, kako se ponaša, kako je skroman... NJemu su samo mogli da zamere što su ga svi voleli, imate ljudi koji vole i poštuju svoje, a on je i voleo svoje i poštovao tuđe, a i njega su voleli. On je sve ljude gledao isto - dodao je Enis.

- Žena ima problem zdravstveni, ali to se rešava... Čujem se sa porodicom, mi smo svi povezani, zajedno smo, delimo iste dane... Kod nas ljubav traje i kad sve prođe, opet ćemo mi tu biti zajedno - dodao je Enis. Foto: ATA images/ZIPA photo/B. Zdrinja

- Biće sahranjen uz "Romaniju", Romanija je njegovo mesto, mesto gde je on odrastao... Mislim da je to na najlepši mogući način... Zamoljen sam da izrecitiram tu pesmu i da ona bude puštena na kraju dženaze, tako da moram priznati da je na meni ogromna emotivna odgovornost - zaključio je Enis.

Ko će sve držati govor na Bešlićevoj komemoraciji?

Na Halidovoj komemoraciji u Sarajevu, koja će se održati u Narodnom pozorištu sa početkom u 11 časova, govoriće Dino Merlin, Emir Hadžihafizbegović i Enis Bešlagić.

Očekuje se da će njihovi govori osvetliti značaj Bešlićevog života i rada, kako na muzičkom, tako i na društvenom planu.

(Espreso)

