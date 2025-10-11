Iz Južnoafričke Republike pravo u Malo Crniće stigla je Naledi Repaje, a priča nje i njenog supruga Bojana pravi je dokaz da ljubav i posvećenost mogu pretvoriti i najtrošniju kuću u dom iz snova. Harizmatična snajka iz plemena Zulu, koja je osvojila Srbiju svojim šarmom i toplinom, pokazala je na Instagramu kako su staru, zapuštenu kuću pretvorili u luksuzan, svetao prostor pun života i emocija.

Kada su Naledi i Bojan kupili staru kuću u Malom Crniću, mnogi su mislili da od nje nema spasa. Zidovi su pucali, fasada se ljuštila, krov prokišnjavao, a trem bio zarastao u korov. Danas, zahvaljujući njihovoj upornosti, kreativnosti i, kako Naledi kaže, "ljubavi prema detaljima", ta ista kuća izgleda kao iz luksuznog kataloga za enterijer.

Spavaća soba iz bajke

Najveće oduševljenje izazvala je spavaća soba, koja kao da je izašla iz romantičnog filma: vintidž krevet u svetlozelenoj boji, luster koji baca nežnu svetlost, starinsko ogledalo u zlatnom ramu i lampe sa abažurima – svaki detalj odiše elegancijom i toplinom doma. Čak su i porculanske šoljice na noćnom stočiću postale zaštitni znak ovog enterijera, u kojem se susreću engleski šarm i srpska duša.

Dnevna soba u belom: jednostavnost koja odiše luksuzom

Dnevna soba je uređena u belim i bež tonovima, sa rustičnim akcentima drveta i kaminom koji prostoru daje posebnu toplinu. Minimalizam i svetlost čine da sve izgleda prostrano, svečano i harmonično – dokaz da luksuz ne znači raskoš, već ukus i sklad.

Spoj dve kulture u svakodnevici

Naledi nije samo obnovila kuću – ona je u svaki njen kutak utkala deo svog identiteta. U njenom domu danas se mešaju mirisi srpske kuhinje i afrički detalji u dekoru. Na fotografijama često možemo videti kako mesi hleb, pravi sarmu ili pomaže svekrvi u bašti – ponekad u srpskoj narodnoj nošnji, a ponekad sa afričkim ukrasima u kosi.

- Rođena sam u Južnoj Africi, ali srce mi je ovde - napisala je Naledi uz jednu od objava koje su dirnule mnoge pratioce.

BONUS VIDEO: