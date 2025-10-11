Na sahranu Zdravka Šotre prvi je stigao njegov sin Marko koji je u crnini primao saučešće ispred kapele. Nakon njega, stigla je i udovica Neda Todorović.

Brojne javne ličnosti, prevashodno iz sveta filma došle su da isprate slavnog reditelja na večni počinak, a među njima je i Radoš Bajić.

Reditelj je na sahranu prijatelja poneo jednu belu ružu koja simbolizuje čistoću, nevinost, čednost i poštovanje, ali takođe označava novi početak, duhovnu ljubav, mir i iskrenost. Zanimljivo je da se bela ruža poklanja i u svrsi traženja oproštaja, ali i izražavanja nežnih osećanja i dubokog prijateljstva.

Biografija Zdravka Šotre

Zdravko Šotra rođen je 14. februara 1933. u Stocu. Bio je istaknuti srpski reditelj i scenarista.

Diplomirao režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Bio je zaposlen na Televiziji Beograd gotovo od njenog osnivanja. Kao asistent Radivoja Lole Đukića radio prvu humorističku seriju "Servisna stanica" još 1959. godine, a tokom 1970-ih režirao šou emisiju "Obraz uz obraz", sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić koja je postala veoma popularna širom tadašnje Jugoslavije. Foto: V. Danilov

Šotra je takođe reditelj nekih od najgledanijih domaćih filmova, televizijskih serija i emisija poput "Zone Zamfirove", "Više od igre", "Priče iz majstorske radionice", "Ranjeni orao" i "Obraz uz obraz".

Snimio je žanrovski raznolike igrane filmove kao što su ratni "Igmanski marš" (1983), politička drama "Braća po materi" (1988), istoriojski "Boj na Kosovu" (1989), tinejdžerska komedija "Lajanje na zvezde" (1998) i krimi komedija "Pljačka trećeg rajha" (2004). NJegov film Zona Zamfirova (2002) u bioskopima je gledalo 1.200.000 ljudi, što ga čini najgledanijim filmom u istoriji srpske kinematografije.

Dobitnik je nagrade Zlatna antena za doprinos TV produkciji 2019. godine.

Godine 2024. objavio je knjigu "Mojih 500 glumaca".

Preminuo 8. oktobra 2025. godine u Beogradu.

Glumci se oprostili od Šotre

Zdravko Šotra uvek je imao veliko poverenje u glumce koje bi angažovao, čak i kada je bila reč o mladima i početnicima, a nekima je i veoma značajno je uticao na karijere. Mnogi od njih oglasili su se posle Šotrinog odlaska.

- Dragi Sole, hvala je malo za ono šta si ti za mene uradio i koliko smo se voleli i poštovali - napisala je glumica Sloboda Mićalović.

– Radili smo zajedno i filmove i serije. I družili smo se. Bio je jedan od najduhovitijih ljudi i najduhovitijih intelektualaca koje sam poznavao – rekao je glumac Irfan Mensur. Foto: V. Danilov

- Svojim glumcima koje je nadživeo ili koji su otišli prerano, naš Šotra je napisao: "Ne možete nas napustiti tek tako. Vaši filmovi vrte se neprekidno. Za vama ostaju priče o vašim osobenostima,te puno šaljivih zgoda i neumrlih duhovotosti." U ime najveće zahvalnosti i neumrle nežnosti sada tvoji glumci citiraju tebe i poručuju ti: "Ne možeš nas ostaviti tek tako..." - napisao je na Instagramu Ivan Bosiljčić.

Poslednja želja - film o tome "kako je nestalo Kosovo"

U jednom od poslednjih intervjua, Šotra je ispričao da ima mnogo priča koje nije snimio, kao i da bi mogao "danima da ih nabraja", a otkrio je i koje mu je najviše žao što nije snimio.

- Sad sam dao tu priču Lordanu Zafranoviću, a govori o tome kako je nestalo Kosovo. To je priča o jednom čoveka koji je poverovao u komunizam i druga Tita. On je radio s Fadiljem Hodžom i video je kako nestaje Kosovo i kako to Fadilj radi. On je napisao pismo Titu, a Broz ga odmah vrati Fadilju. Hodža je njega odmah poslao na Goli otok. To je takva priča, a istinita, o jednom velikom čoveku. I nisam uspeo da ga snimim. I sad sam je dao u amanet Lordanu Zafranoviću, pa neka on proba - ispričao je Šotra.

Brak sa Nikicom Marinović Šotra je do 1980. je bio u braku sa Nikicom Marinović sa kojom ima sina Marka. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Prelepa Dubrovčanka Nikica Marinović 1966. zvanično je proglašena za Mis Jugoslavije. Ona je ujedno misica koja je na svetskom izboru koji je održan iste godine u Londonu najdalje dogurala od svih misica sa ovih prostora ikada. U Londonu su je, kako su tada prenosili mediji, dočekali kao "prelepog vanzemaljca koji je dolepršalo prako gvozdene zavese". Osvojila je drugo mesto i postala prva pratilja Indijke Reite Farije. Drugo mesto izazvalo je negodovanje kod javnosti, jer su smatrali da je Nikica trebalo da pobedi. Dobila je i ponudu da zaigra u holivudskom filmu, ali ju je odbila jer je smatrala da za nju nije glumačka karijera.Zbog neosporne lepote, muškarci su je obožavali, a udavala se dva puta. Prvi put za beogradskog književnika i režisera, Vuka Vuča kojem je rodila sina Đorđa. Razveli su se pesle nepunih pet godina braka, a Nikica se potom zaljubila u čuvenog reditelja Zdravka Šotru.

Brak sa njim trajao je duže od pet godina, rodila mu je sina Marka, ali su se ona i Zdravko razveli 1980. godine.

