Slađana Tomašević je jedna od najlepših voditeljki, a sada je objavila fotografiju iz lifta koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ona je pozirala u zelenoj haljini sa izrazom te je u prvi plan došao njen dekolte.

Foto: sladjana.tomasevic / Instagram

 

Ovo je retka prilika da Slađanu vidimo u ovakvom zdanju, a komplimenti ispod objave su se samo nizali.

"Vodim računa o sebi"

Slađana je jednom prilikom govorila o fizičkom izgledu i otkrila da voli da se neguje.

Foto: sladjana.tomasevic / Instagram

 

 

- Hvala na tome što mislite da sam lepa. Lepota je relativna stvar, ali genetika je presudna. Puštala sam fotografije majke i oca po mrežama, vidi se neki miks njih dvoje. Vodim računa o sebi, negujem sebe - rekla je ona tada i priznala da je njen privatni život dosta ispaštao zbog posla kojim se bavi.

- Baš je ispaštao i nisam najsrećnija zbog toga. Dugujem veliko izvinjenje svojoj majci, nisam je poslušala. Nisam je poslušala. Nije mi žao, moje su odluke bile. Majka mi je govorila, nisam postupila kako me savetovala. Nikada nije bila zadovoljna, jer uvek može bolje.

Inače, Slađana je oduševila sve prošle godine kada je trčala maraton.

