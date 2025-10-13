Nakon toga, Orban planira da otputuje u Šarm el Šeik, u Egiptu, gde se očekuje da će učestvovati na međunarodnom mirovnom samitu koji organizuje predsednik SAD Donald Tramp.

Prema njegovim rečima, u subotu uveče je dobio lični poziv od Trampa da potpiše mirovni plan u kojem bi učestvovali Sjedinjene Države, Katar, Turska i Egipat.

Orban ističe da je Tramp „uspeo da uradi ono što je bilo potrebno“, i da, ako Mađarska i njeni saveznici ne podlegnu „sirenskim pesmama ratnih huškača“, isti model stabilizacije može biti primenjen u Ukrajini.

On ističe da ovom putu treba pružiti punu podršku.

Pročitajte još

RAT GOTOV,STIŽE ČUDO! Tramp u Izraelu nakon oslobođena talac

RAT GOTOV,STIŽE ČUDO! Tramp u Izraelu nakon oslobođena talac

10:37

MRŠAVIJI I SLEP NA JEDNO OKO: Fotka Ohela nakon oslobođenja

MRŠAVIJI I SLEP NA JEDNO OKO: Fotka Ohela nakon oslobođenja

09:44

OGLASILI SE RODITELJI ALENA OHELA: Evo šta kažu o sinu

OGLASILI SE RODITELJI ALENA OHELA: Evo šta kažu o sinu

09:00

Počelo oslobađanje izraelskih talaca u Gazi

Počelo oslobađanje izraelskih talaca u Gazi

08:19

Prema rečima premijera, bez obzira na geografski položaj, veličinu zemlje ili ozbiljnost problema, u svetu postoji mreža mirovnih pokreta koji, bilo da su na Bliskom istoku, Kavkazu ili u Ukrajini, rade u saradnji jedni sa drugima. Mađarska je, prema Orbanu, „ponosni član ove mirovne koalicije, koalicije normalnih ljudi “. 

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"
Sport

SRAM VAS BILO! Albanci proslavili pobedu povicima "Umri Srbijo"

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore
Sport

POZNATO KO ĆE NA KLUPU SRBIJE Evo ko menja Dragana Stojkovića Piksija protiv Andore

BONUS VIDEO:

 

 

#Orban #Viktor Orban #Mađarska vesti #Tramp #Donald Tramp #Izrael i Palestina #Izrael i Palestina vesti #Hamas #Izrael vesti
Komentari 0
ПИКСИ ВЕЋ ДОБИО ПОНУДУ! Бивши селектор Србије би могао дебело да наплати пораз од Албанаца

PIKSI VEĆ DOBIO PONUDU! Bivši selektor Srbije bi mogao debelo da naplati poraz od Albanaca