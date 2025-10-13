Nakon toga, Orban planira da otputuje u Šarm el Šeik, u Egiptu, gde se očekuje da će učestvovati na međunarodnom mirovnom samitu koji organizuje predsednik SAD Donald Tramp.

Prema njegovim rečima, u subotu uveče je dobio lični poziv od Trampa da potpiše mirovni plan u kojem bi učestvovali Sjedinjene Države, Katar, Turska i Egipat.

Orban ističe da je Tramp „uspeo da uradi ono što je bilo potrebno“, i da, ako Mađarska i njeni saveznici ne podlegnu „sirenskim pesmama ratnih huškača“, isti model stabilizacije može biti primenjen u Ukrajini.

On ističe da ovom putu treba pružiti punu podršku.

Prema rečima premijera, bez obzira na geografski položaj, veličinu zemlje ili ozbiljnost problema, u svetu postoji mreža mirovnih pokreta koji, bilo da su na Bliskom istoku, Kavkazu ili u Ukrajini, rade u saradnji jedni sa drugima. Mađarska je, prema Orbanu, „ponosni član ove mirovne koalicije, koalicije normalnih ljudi “.

