Bosna i Hercegovina, region, ali i mnogobrojni poštovaoci širom sveta danas s dubokim poštovanjem prate oproštaj od muzičke legende Halida Bešlića.

Komemoracija i dženaza, kojima su prisustvovale hiljade ljudi, održane su ranije danas u Sarajevu, a legendarni pevač sahranjen je na gradskom groblju "Bare".

Legendarni pevač će počivati pored svog prijatelja i kolege Kemala Montena. Pevača su na večni počinak ispratili hiljade ljudi. Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra ove godine, u 72. godini života, nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona, gde je bio omiljen zbog svoje muzike, topline i ljudskosti.