Halid Bešlić počivaće na sarajevskom groblju Bare, gde je danas, 13. oktobra, sahranjen. U grad u kojem je proveo ceo život okupilo se, prema procenama policije, oko 100.000 ljudi koji su želeli da se oproste od legendarnog pevača, koji je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, sina Dina i unuke.

Na groblju tužan prizor. Nakon što je imam održao govor, telo Halida Bešlića spušteno je u raku u koju je, prema islamskim običajima, ušao i njegov jedinac i oprostio se od oca uz kojeg je bio do poslednjeg trenutka njegove borbe za život.

Foto: N. Tutnjević, N. Skenderija

Foto: N. Tutnjević

Foto: N. Tutnjević

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: M.M./ATAImages

Foto: L.L./ATAImages

Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Foto: N. Tutnjević

Bosna i Hercegovina, region, ali i mnogobrojni poštovaoci širom sveta danas s dubokim poštovanjem pratili su oproštaj od muzičke legende Halida Bešlića.

Komemoracija i dženaza, kojima su prisustvovale hiljade ljudi, održane su ranije danas u Sarajevu, a sahrni su porodica, prijatelji, kolege i brojni poštovaoci odali poslednju počast ovom velikanu narodne muzike.

 

Sahrana obavljena je na gradskom groblju "Bare", a legendarni pevač će počivati pored svog prijatelja i kolege Kemala Montena.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra ove godine, u 72. godini života, nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona, gde je bio omiljen zbog svoje muzike, topline i ljudskosti.

 

 

