Na snimku koji je zgrozio javnost, navodno se nalazi migrant islamske veroispovesti, a u pozadini se čuje voda i glas koji ponavlja "mi ne jedemo svinjetinu".

Kreator ovog gnusnog snimka, Deni Deriks oglasio se nakon što je privukao pažnju javnosti i istakao da je sve snimljeno u šali.

Tvrdi da je efekat tekuće vode kreirao naknadno, te sve skupa montirao kasnije.

Radilo se o šali ili ipak ne, korisnici društvenih mreža složili su se da je njegovo delo krajnje neprimereno.

(Informer)

