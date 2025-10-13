Na snimku koji je zgrozio javnost, navodno se nalazi migrant islamske veroispovesti, a u pozadini se čuje voda i glas koji ponavlja "mi ne jedemo svinjetinu".
Kreator ovog gnusnog snimka, Deni Deriks oglasio se nakon što je privukao pažnju javnosti i istakao da je sve snimljeno u šali.
Tvrdi da je efekat tekuće vode kreirao naknadno, te sve skupa montirao kasnije.
Radilo se o šali ili ipak ne, korisnici društvenih mreža složili su se da je njegovo delo krajnje neprimereno.
(Informer)