Glumac Enis Bešlagić je održao govor na komemoraciji Halidu Bešliću koja je bila juče u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a pre nego što je počeo govor dogodila se neprijatna situacija.

Naime, prethodnom govorniku zazvonio je telefon, a glumac je odmah reagovao.

- Ugasi telefon. To je to, ne zvoni mu kad on priča nego kad ja treba da pričam. To je sve naštimano, da ne čuje govor koji če biti puno bolji od njegovog.

- On je bio čovek koji vas oduševi svojom neposrednošću. Ja o njemu ništa nisam znao, tako sada ispada. Tek sada učim o njemu i shvatam ko je on bio. Mnogo mi je drago zbog toga kako ga je narod ispratio.

- Nije on samo sarajevski, njega je Bog poslao. Juče se desila jedna katarza. Osetio sam neku moć jer sam video emocije sve te dete koja su ga ispraćala i pevala. Ta deca drže zvučnike na rukama i kažu slušaćemo Halida. Vole ga, a sa njim ni kafu nisu popili, onda vam je sve jasno. Pamtiće ga svi kao čistu emociju - rekao je Enis Bešlagić.

