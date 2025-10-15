Afera između Sonje Bašić i pevača Halida Muslimovića potresla je javnu scenu 2018. godine kada je pevač prijavljen za nasilje nad bivšom partnerkom, nanevši joj više telesnih povreda. Sonja je nakon incidenta završila u bolnici, a nasilje je odmah prijavila policiji u Banjaluci.

Foto: M.M./ATAImages

 

 

Godinama su se sudili zbog ovog krivičnog dela, a i dalje vode spor oko novca koji je, prema Sonjinim tvrdnjama, ona pozajmljivala Muslimoviću, a koji joj on nikada nije vratio.

Ekipa "Telegrafa" sada je došla u posed presude kojom je Osnovni sud u Banjaluci proglasio Halida Muslimovića krivim za krivično delo nanošenja telesnih povreda i izrekao mu novčanu kaznu u iznosu od 1.100 konvertibilnih maraka.

"Odbijaju se, kao neosnovane, žalbe branilaca optuženog Halida Muslimovića i potvrđuje se presuda Osnovnog suda u Banjaluci", navodi se u presudi, dok se u obrazloženju ističe visina kazne koju pevač dobija:

Foto: Pink Printskin

 

 

"Presudom Osnovnog suda u Banjaluci optuženi Halid Muslimović oglašen je krivim zbog krivičnog dela telesna povreda iz člana 131, stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 64/17, 104/18 i 15/51), u sticaju sa krivičnim delom ugrožavanja sigurnosti iz člana 150, stav 1 istog zakonika. Na osnovu člana 56, stav 2, tačka 5 KZ RS, optuženom je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 1.100 KM, koju je dužan da plati u roku od 90 dana od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko optuženi ne uplati kaznu u predviđenom roku, sud će narediti prinudno izvršenje. Ako ni tada novčana kazna ne bude naplaćena u roku od godinu dana, kazna će biti zamenjena zatvorskom i to na način da se za svakih započetih 50 KM izrečene novčane kazne odredi jedan dan zatvora".

#Halid Muslimović #pevač Halid Muslimović #Halid Muslimović presuda #Halid Mulsimović zatvor #Halid Muslimović optužbe za nasilje #Sonja Bašić #VIP
