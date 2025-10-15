Na današnji dan, 15. oktobra, 1929. godine, rođen je legendarni Milorad Pavić koji nas je napustio u 80. godini u novembru 2009. godine.

LJubavna priča između Milorada Pavića i Jasmine Mihajlović oduvek je izazivala pažnju javnosti, jer su mnogi njihovu vezu smatrali kontroverznom. Par je ostao zajedno sve do smrti slavnog književnika, a njihova veza počela je kao ljubavna avantura – Jasmina je najpre bila njegova ljubavnica, a tek kasnije su se venčali.

Nakon Pavićeve smrti, Jasmina je otvoreno govorila o njihovom životu i otkrila manje poznate detalje, uključujući i tešku porodičnu tragediju kada je Pavićeva ćerka Jelena izvršila samoubistvo.

Jelena je, prema njenim rečima, imala dugu istoriju mentalnih problema, ali se činilo da se situacija popravila nakon njenog venčanja i rođenja deteta. Ipak, kada je prestala da uzima terapiju, njeno stanje se ponovo pogoršalo, što je dovelo do tragičnog kraja.

- Sa Jelenom sam bila i prijateljica, išli smo na kafu, ali bila je bolesna, imala je neku užasnu depresiju. Posle njene udaje i rođenja deteta delovalo je kao da se bolest potpuno smirila. Izgleda da je bolest krenula da se vraća, ona je prestala da uzima lekove, niko nije mogao da je natera na to. Desila se ta tragedija kad je imala 43 godine, i ćerku od četiri godine. Mi smo bili na odmoru na Zlatiboru, dan pre njene smrti razgovarao je Milorad sa njom telefonom, upravo je bila završila kurs fotografije, dva dana ranije imala je samostalnu izložbu... Mene je sutradan pozvao novinar i vrlo bezočno mi saopštio sve detalje samoubistva, kako se bacila sa sedmog sprata. Nisam znala šta da radim, pozvala sam prvo njenog brata Ivana, a Milorad je bio sa svojim biografom Radovanom Popovićem u kafiću. Policija se nikad nije javila. Seli smo u kola i došli u Beograd. Mislim da ga je to dotuklo - rekla je svojevremeno Jasmina za Gloriju.

