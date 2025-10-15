Dru Struzan, umetnik čiji su posteri obeležili filmsku istoriju, preminuo je u 78. godini. Bio je najpoznatiji po posterima za franšize kao što su "Ratovi zvezda", "Indijana DŽouns", "Povratak u budućnost", "Hari Poter", "Stvar" i mnoge druge.

Vest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom zvaničnom Instagram nalogu uz emotivnu poruku.

 

 

Struzan je karijeru započeo dizajnirajući omote albuma za poznate muzičare poput "The Beach Boys", "Bee Gees", "Earth, Wind & Fire", "Black Sabbath" i Alisa Kupera, čiji je album "Welcome to My Nightmare" časopis "Rolling Stone" svrstao među najbolje svih vremena.

U svet filma ušao je sedamdesetih godina, najpre radeći postere za B-filmove, a proslavio se sekundarnim posterom za re-izdanje "Ratova zvezda". Tokom osamdesetih postao je jedan od najtraženijih dizajnera, sarađujući s velikim imenima poput Stivena Spilberga na filmovima "E.T"., "Indijana DŽouns i hram sudbine" i "Kapetan Kuka".

Pored toga, autor je i postera za filmove "Istrebljivač", "Velika nevolja u maloj Kini", "Dolazak u Ameriku", "Prva krv", "Helboj" i američku verziju postera za "Hari Poter i kamen mudrosti".

NJegova supruga je u martu ove godine objavila da boluje od Alchajmerove bolesti.

(Mondo)

