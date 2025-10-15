Sada je imala malu nezgodu u emisiji "Pinkove zvezde" u kojoj je član žirija. Sela je na naslon stolice na kojoj sedi Dragan Stojković Bosanac, a onda je skliznula i pala.
Među prvima su prišli Bosanac i Viki Miljković da joj pomognu, a pevačica Zorica Brunclik pitala Jelenu da li je dobro, a Desingerica zbunjeno posmatrao šta se dešava.
- Ne mogu da ustanem! Ovo se zove fraktura kuka. Bosanac što sam te zavodila, zavodila sam te, više neću - poručila je Jelena koja je jedva ustala sa poda.
“Što sam te zavodila, zavodila sam te Bosanac” 😂💖 #caosvima pic.twitter.com/DbyNuMuOjU— Karly4Ever (@karly4ever_) October 14, 2025
Takođe su voditelji Bojana Lazić i Ognjen Amidžić odmah pritekli u pomoć:
- Osetio sam na bini. Ti si teška kao tuč, znaš kako je puklo - rekao je Desingerica.
Pevačica je uspela da dođe do svog mesta i da sedne, a na kraju su se svi smejali ovoj situaciji.
