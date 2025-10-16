Vladimir Blažev Pančo iz grupe "DNK" je umro je pre dva dana, 14. oktobra, sedam meseci posle stravičnog požara u diskoteci u kojem je stradalo više od 60 ljudi.

Foto: Printskrin Instagram đshortypofficial / Fejsbuk printskrin/Televizija Kocani

 

 

Vladimir Blažev Pančo je bio jedan od glavnih vokala grupe DNK i prepoznatljivo lice makedonske urbane scene. Iza sebe je ostavio suprugu Maju Tulovsku i dva sina, a njihovi jecaji danas su odzvanjali grobljem. 

Podsetimo, Pančo je sedmi član benda koji je tragično izgubio život zbog požara u Kočanima. Od cele ekipe benda "DNK" preživeli su samo dva člana, pevačica Ana Kostadinovska i gitarista Goran Tonev, koji je tokom tragedije u Kočanima teško povređen.

