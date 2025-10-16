Na taj čin osvrnuo se hrvatski preduzetnik Josip Radeljak Dikan (82), koji nije skrivao svoje nezadovoljstvo načinom na koji se, prema njegovom mišljenju, pojedinci odnose prema smrti javnih ličnosti.

Takođe, komentarisao je i postupke gitariste i kompozitora Ante Gela (50).

- Važno je isticati sebe i fotografisati se besprizorno na račun pokojnog Halida? Isto i još gore, izvodi neki Gelo, na račun nedužnog pokojnog Olivera. Bljak - napisao je Dikan.

Podsetimo, jutro posle sahrane, Emir je na društvenim mrežama podelio fotografiju Halidovog groba i emotivnu poruku.

- Rani sabah nad Sarajevom. 12 sati posle tvoje dženaze, lepoto naša. Ostavio si nas tužne, setne, ali ponosne na tvoj lik i delo. Ispratilo te tvoje Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Ispratila te cela planeta. Video si ti to odozgo sve. Postoje samo ljudi i neljudi, sve ostale podele su lažne. Ceo život je borba za jednu dobru dženazu. Voli te brat - napisao je Emir.

