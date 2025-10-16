Neprijatelj broj jedan: Korozija

Prema Kilmerovim rečima, najveći problem za zdravlje akumulatora je korozija. Iako se često zanemaruje, ona može da napravi ozbiljne probleme u radu vozila.

- Korozija stvara električni otpor i otežava rad akumulatora, upozorio je Kilmer.

Korozija na kontaktima smanjuje efikasnost prenosa električne energije, što može da oteža startovanje automobila – posebno u zimskim mesecima kada su svi sistemi dodatno opterećeni.

Foto: Jutjub printskrin/Skotty Kilmer

 

Redovna provera je ključ

Kilmer savetuje da se stanje akumulatora proverava na svake dve do tri godine, a da se zameni pre nego što potpuno oslabi, kako ne biste ostali u kvaru na putu. Takođe, pored korozije, kao dodatne razloge za kvar akumulatora navodi:

  • neispravan alternator (koji puni akumulator dok motor radi)
  • duže stajanje vozila bez vožnje
  • kao i loš kontakt zbog labavih ili prljavih kablova.

Upozorenje i o gumama

Kilmer je iskoristio priliku da skrene pažnju i na često zanemarenu, ali veoma važnu stavku – stanje guma. Posebno je podvukao koliko su istrošene gume opasne, naročito po kiši i na klizavim kolovozima.

Foto: Profimedia

 

- Ako ste ikada videli trkačke automobile, njihove gume su široke i glatke – savršene za ubrzanje, ali potpuno neupotrebljive po kiši, objasnio je Kilmer.

Gume sa istrošenim šarama znatno gube prianjanje, što povećava rizik od proklizavanja i smanjuje bezbednost u vožnji.

Iskustvo ovog dugogodišnjeg majstora podseća nas da preventivno održavanje automobila, uključujući proveru akumulatora i stanja guma, može sprečiti mnogo većih i skupljih problema. Jednostavna kontrola kontakata i kablova, kao i redovna zamena dotrajalih delova, ključ su za pouzdano i sigurno vozilo.

