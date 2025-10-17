Dizajnerka i bivša žena Harisa DŽinovića, Melina Galić, ponovo se udaje. Vest o veridbi sa biznismenom iz Monaka (69) iznenadila je sve, i dok se raspreda o dužini jahte na kojoj će drugi put izgovoriti sudbonosno "da", svi čekaju komentar njenog bivšeg muža.

Sada je Haris konačno rešio da progovori i otkrio da ga Melina "uopšte ne interesuje".

Foto: ATA images/M. M.

 

 

- Što se tiče bivše supruge i veridbe, to me uopšte ne interesuje, ako vas interesuje idite u Monako, pa tamo pitajte - rekao je Haris DŽinović, a na  konstataciju novinara da se priča da je lepši od sadašnjeg Melininog partnera, pevač se nasmejao uz reči:

- Stvarno nisam upućen u situaciju, prošlost je iza mene, ne mogu da razgovoram niti kalkulišem sa njom, idemo dalje, novi život - rekao je sa osmehom muzičar.

Pročitajte još

NJEN ZAŠTITNI ZNAK Kako je kosa Zorice Brunclik postala pink?

NJEN ZAŠTITNI ZNAK Kako je kosa Zorice Brunclik postala pink?

09:40

BRIŽIT BARDO HOSPITALIZOVANA: Glumica u zabrinjavajućem stanju

BRIŽIT BARDO HOSPITALIZOVANA: Glumica u zabrinjavajućem stanju

09:24

STRAŠAN KRAJ LEGENDE Preminuo Ejs Frejli gitarista grupe Kis

STRAŠAN KRAJ LEGENDE Preminuo Ejs Frejli gitarista grupe Kis

08:54

PROŠLOST NE MOGU DA MENJAM: Haris o Melininom novom vereniku

PROŠLOST NE MOGU DA MENJAM: Haris o Melininom novom vereniku

08:08

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

"O ćerki čujem glasine"

U medijima se danima spekuliše da sa ćerkom Đinom nije u dobrim odnosima, te da se naslednica seli iz porodičnog doma na Senjaku.

- Sa ćerkom nemam nikakvih sukoba, mislim da devojka od 22 godine ima pravo da bira i mesto življenja i stanovanja, može da se uda, da živi sa nekim, to je njeno elementarno pravo, podržavam u svakom slučaju, ne pada mi na pamet da budem smetnja. Što se tiče skandala u medijima, ne pratim društvene mreže, čujem glasine, ali ne mogu da reagujem niti hoću to su njene lične stvari - objasnio je Haris i zaključio:

Foto: Instagram printskrin/ djinadzinovic

 

 

- Neke stvari me pogađaju kao oca, neke ne. Ne bih rekao da sam strog otac više sam kooperativan, nisam tip koji ne da, za slobodu življenja sam i za dobar dijalog.

(Alo)

MOĆAN NAPAD NA NATO AVIONE: Ruska vojska izvela udar na aerodrom u Krivom Rogu (VIDEO)
Planeta

MOĆAN NAPAD NA NATO AVIONE: Ruska vojska izvela udar na aerodrom u Krivom Rogu (VIDEO)

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
Sport

KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere

BONUS VIDEO:

#VIP #Đina DŽinović #Haris DŽinović #Melina DŽinović #pevač Haris DŽinović #modna kreatorka Melina DŽinović #Melina i Haris DŽinović ćerka #Melina DŽinović venčanje
Komentari 0
ВОДИТЕЉКА Н1 ЗАКУКАЛА: "Урсула се састала са Вучићем и са цивилним сектором а са опозицијом и студентима - не!"

VODITELJKA N1 ZAKUKALA: "Ursula se sastala sa Vučićem i sa civilnim sektorom a sa opozicijom i studentima - ne!"