Dizajnerka i bivša žena Harisa DŽinovića, Melina Galić, ponovo se udaje. Vest o veridbi sa biznismenom iz Monaka (69) iznenadila je sve, i dok se raspreda o dužini jahte na kojoj će drugi put izgovoriti sudbonosno "da", svi čekaju komentar njenog bivšeg muža.

Sada je Haris konačno rešio da progovori i otkrio da ga Melina "uopšte ne interesuje". Foto: ATA images/M. M.

- Što se tiče bivše supruge i veridbe, to me uopšte ne interesuje, ako vas interesuje idite u Monako, pa tamo pitajte - rekao je Haris DŽinović, a na konstataciju novinara da se priča da je lepši od sadašnjeg Melininog partnera, pevač se nasmejao uz reči:

- Stvarno nisam upućen u situaciju, prošlost je iza mene, ne mogu da razgovoram niti kalkulišem sa njom, idemo dalje, novi život - rekao je sa osmehom muzičar.

Foto: ATA images/A. Ahel

"O ćerki čujem glasine"

U medijima se danima spekuliše da sa ćerkom Đinom nije u dobrim odnosima, te da se naslednica seli iz porodičnog doma na Senjaku.

- Sa ćerkom nemam nikakvih sukoba, mislim da devojka od 22 godine ima pravo da bira i mesto življenja i stanovanja, može da se uda, da živi sa nekim, to je njeno elementarno pravo, podržavam u svakom slučaju, ne pada mi na pamet da budem smetnja. Što se tiče skandala u medijima, ne pratim društvene mreže, čujem glasine, ali ne mogu da reagujem niti hoću to su njene lične stvari - objasnio je Haris i zaključio: Foto: Instagram printskrin/ djinadzinovic

- Neke stvari me pogađaju kao oca, neke ne. Ne bih rekao da sam strog otac više sam kooperativan, nisam tip koji ne da, za slobodu življenja sam i za dobar dijalog.

(Alo)

