Zlatan je otkrio zašto u svom domu nema nijednu fotografiju porodice, objasnio zašto nikada neće oženiti svoju partnerku Helenu Seger, ali i priznao da je pre nje bio veren konobaricom.

Zlatan je dve godine bio u vezi sa Mijom Olhage koju je upoznao tokom priprema na Kipru dok je bio igrač Malmea koja je tada bila konobarica, a ova, bivša verenica, nije pomenuta u njegovoj biografiji. Foto: Profimedia

- Rekao mi je i stvari koje ne mogu da citiram iz poštovanja prema njoj rekao je Magnus Gerten jedan od autora i dodao da je njihova priča pokazala koliko ljubav može da boli kad propadne.

- Sve je to gledala iz blizine. I nije tako zabavno, a takođe mislim da nijedna devojka fudbalera u Švedskoj nije doživela tako nešto - dodao je Gerten.

Pre više od 20 godina Mia je govorila o Ibrahimoviću i o tome kako su se upoznali.

- Bio je vrlo stidljiv i ceo dan je sedeo u kafiću kako bi mi pravio društvu. Nisam ni znala ko je on nego mi se svideo kao osoba - otkrila je bivša verenica Zlatana Ibrahimovića svojevremeno.

Mia i Zlatan verili su se 2001. godine u Goteburgu, a zatim su živeli zajedno nakon njegovog transfera u Ajaks. Međutim, uskoro su se rastali.

Zlatan je samo jednom govorio o Miji, a rekao je da je bila plavuša koja je studirala veb-dizajn, kao i da je plakala kad je otišao. Foto: Profimedia

- Zaprosio sam je i rekla je da. Bilo mi je super, adrenalinski osećaj, ali nisam shvatio šta to znači, odnosno da se u roku od godinu dana treba venčati. Onda sam rekao da ne želim da se oženim, ali svidelo mi se da zaprosim nekoga - otkrio je Zlatan Pirsu Morganu, ali i dodao:

- Kad mi je rečeno da treba da se oženim kroz godinu dana, sutradan smo raskinuli.

Mia danas živi daleko od očiju javnosti s partnerom i dvoje dece u gradu Onsala u Švedskoj.

