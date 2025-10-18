Američka komičarka Rosi O’ Donel, poznata po tome da je bez dlake na jeziku, nedavno je otkrila ko joj je bio najteži gost u popularnoj emisiji "The Rosie O’Donnell Show".

Iako ga "obožava kao osobu", voditeljka je priznala da je to bio Kijanu Rivs. Foto: Profimedia

Morala izvlačiti odgovore

- Volim tog tipa - rekla je u emisiji "Sam Pang Tonight", dodajući:

- Ali jednostavno nije dobar u ovom formatu (tok šou) - Rosi je pohvalila slavnog glumca, ističući da je tako sladak i izgleda predivno, ali tokom njihovog intervjua 1997. godine bila je frustrirana jer nije hteo da odgovara na pitanja i komunicira.

- Pitala bih ga: 'Dakle, Kijanu, kako ide? Kako se osećaš?' - prisetila se, a njegov odgovor bi bio samo: "Dobro." Foto: Profimedia

- Bili smo uživo, nismo mogli da ponovimo snimanje - objasnila je Rosie.

- Nakon otprilike tri minute rekla sam mu: 'Znaš, Kijanu, ovo je tok šou. Moraš pričati.'

Srećom, kasnije je postalo lakše. Kada se glumac vratio u emisiju, shvatio je kako to funkcioniše, rekla je Rosie i dodala:

- On je divan čovek i dobrodušan tip. Ne želim da ga ocrnim.

Foto: Profimedia

"Zatvorena sam osoba"

Kijanu je i sam priznao da mu javni nastupi pred kamerama nisu prijatni jer je po prirodi povučen.

- U Holivud sam došao da snimam filmove - rekao je 2019. za časopis Parade.

- Zahvalan sam na toj prilici, ali sam zatvorena osoba i drago mi je što još uvek mogu da zadržim barem deo te privatnosti.

(Mondo)

