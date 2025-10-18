Nakon nedavnog porođaja došla je na snimanje emisije "Nikad nije kasno", kao član žirija muzičkog takmičenja.

- Odlično sam, kao kod svoje kuće. Baš na mestu gde treba da budem. Ove sezone ću dolaziti po potrebi, umereno, i radujem se što sve vidim - rekla je Sanja.

Voditeljka uživa sa tri sina, a najmlađi se, kako kaže, i te kako vezao za nju.

- Beba je već porasla, ona je jedna krupna, nasmejana i vrlo zadovoljna beba koja će uskoro imati godinu i tri meseca. Jako se vezala za mamu i meni to izuzetno prija, tako da je moja odluka bila da još uvek provedem vreme sa svojim Vukom - kaže voditeljka.

Sanja je otkrila i kada se vraća na male ekrane.

- Tu sam. Kolegama sam rekla da ću se posvetiti još malo Vuku. Svesna sam koliko mi je ovo vreme dragoceno i koliko brzo prolazi. Nadam se brzo - zaključila je Sanja.

