Nakon nedavnog porođaja došla je na snimanje emisije "Nikad nije kasno", kao član žirija muzičkog takmičenja.
- Odlično sam, kao kod svoje kuće. Baš na mestu gde treba da budem. Ove sezone ću dolaziti po potrebi, umereno, i radujem se što sve vidim - rekla je Sanja.
Voditeljka uživa sa tri sina, a najmlađi se, kako kaže, i te kako vezao za nju.
- Beba je već porasla, ona je jedna krupna, nasmejana i vrlo zadovoljna beba koja će uskoro imati godinu i tri meseca. Jako se vezala za mamu i meni to izuzetno prija, tako da je moja odluka bila da još uvek provedem vreme sa svojim Vukom - kaže voditeljka.
Sanja je otkrila i kada se vraća na male ekrane.
- Tu sam. Kolegama sam rekla da ću se posvetiti još malo Vuku. Svesna sam koliko mi je ovo vreme dragoceno i koliko brzo prolazi. Nadam se brzo - zaključila je Sanja.
