Kada je brak među srodnicima incest, a kada ne postoje ni verske, ni zakonske prepreke za venčavanjem, pitanje je koje mnoge muči. Zbog toga se obraćaju sveštenim licima kako bi otklonili strahove i sumnje, odnosno dobili dozvolu da stupe u bračnu zajednicu. Jedan Srbin po imenu Dejan imao je sličnu nedomicu.

Na sajtu "svetoslavlje.org" mnogi Srbi obraćaju se crkvenim predstavnicima u vezi sa stupanjem u brak, pogotovo kada imaju nedoumicu da žive u incestu i da mogu da počinje veći ukoliko se venčaju sa svojim partnerom. S obzirom na to da je do određenog stepena srodstva veza među rođacima striktno zabranjena, a nakon toga prihvatljiva, sveštenik je rešio sve nedoumice objašnjenjem koje je mnoge iznenadilo.

"NJen deda i moj pradeda su rođena braća. Moja baba (majčina majka) je njenom ocu sestra od strica. Ona i moja majka - sestre. Ona je meni tetka, a ja njoj sestrić. Koje smo mi onda koleno i da li je po zakonu dozvoljen brak? Hvala vam unapred", obrati se Dejan svešteniku.

Usledio je blagoslov i detaljno objašnjenje

"Dragi brate Dejane, ti i devojka o kojoj je reč nalazite se po očevoj liniji u sedmom, a po majci u šestom stepenu krvnog srodstva u pobočnoj liniji. Ne ulazeći u to kako su vaši roditelji stupali u brak, vas dvoje se možete venčati posle razrešenja od strane nadležnog episkopa. Blagoslovene plodove Časnog posta želi ti otac Dušan".

Četvrto koleno kao granica

Inače, krvno srodstvo do četvrtog stepena se smatra neuklonjivom smetnjom, a srodstvo od petog do sedmog stepena se smatra uklonjivom smetnjom za sklapanje braka. To znači da ako među budućim supružnicima postoji krvno srodstvo petog, šestog ili sedmog stepena, brak se može sklopiti uz posebno odobrenje nadležnog episkopa. Mladenci napišu molbu episkopu i predaju je svom svešteniku koji je prosledi episkopu i najčešće će episkop dati svoj blagoslov ukoliko ne postoje neki drugi razlozi zbog kojih bi je odbio, piše Kurir.

