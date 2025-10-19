- Službenici granične straže otkrili su tunel ispod barijere na poljsko-beloruskoj granici. Tunel se završava oko 20 metara od granice na poljskoj strani. Zahvaljujući naprednim elektronskim sistemima, poljsko-beloruska granica je efikasno zaštićena - napisao je poljski ministar unutrašnjih poslova.

Tunel ispod granice Poljske i Belorusije

Ovo je drugi tunel otkriven ispod poljsko-beloruske granice ove godine. Oba tunela su otkrivena uz pomoć "naprednih elektronskih sistema" koji su nedavno instalirani u tom području, prema lokalnim zvaničnicima.

‼️ Funkcjonariusze @podlaski_sg odkryli tunel pod barierą na polsko-białoruskiej granicy. Podkop zaczynał się na 🇧🇾i kończył około 20 m od granicy po 🇵🇱 stronie. Dzięki zaawansowanym systemom elektronicznym na barierze granica polsko-białoruska jest skutecznie chroniona! pic.twitter.com/OSBovY5Mkf — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 17, 2025

U julu je modernizovan značajan deo poljsko-beloruske granice, a instalirane su najsavremenije termovizijske kamere.

Poljska granična straža takođe je saopštila da je samo u jednom danu registrovano više od 60 pokušaja ilegalnog prelaska poljsko-beloruske granice.

Polish Border guard have uncovered an underground tunnel stretching for 20 meters across the border with Belarus. This shows that Minsk has not abandoned its tactics of destabilizing NATO and the EU with illegal migration. pic.twitter.com/c3yLrj4ucN — TVP World (@TVPWorld_com) October 18, 2025

Centar migracione krize i hibridnog ratovanja

Od januara 2025. godine, graničari su registrovali više od 26.700 pokušaja ilegalnog prelaska.

Od 2021. godine poljsko-beloruska granica je u središtu migracione i humanitarne krize na istočnom krilu Evropske unije.

Vlada Poljske tvrdi da je to deo šire strategije "hibridnog ratovanja" čiji je cilj destabilizacija regiona.

BONUS VIDEO: