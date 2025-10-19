- Službenici granične straže otkrili su tunel ispod barijere na poljsko-beloruskoj granici. Tunel se završava oko 20 metara od granice na poljskoj strani. Zahvaljujući naprednim elektronskim sistemima, poljsko-beloruska granica je efikasno zaštićena - napisao je poljski ministar unutrašnjih poslova.
Tunel ispod granice Poljske i Belorusije
Ovo je drugi tunel otkriven ispod poljsko-beloruske granice ove godine. Oba tunela su otkrivena uz pomoć "naprednih elektronskih sistema" koji su nedavno instalirani u tom području, prema lokalnim zvaničnicima.
U julu je modernizovan značajan deo poljsko-beloruske granice, a instalirane su najsavremenije termovizijske kamere.
Poljska granična straža takođe je saopštila da je samo u jednom danu registrovano više od 60 pokušaja ilegalnog prelaska poljsko-beloruske granice.
Pročitajte još
Centar migracione krize i hibridnog ratovanja
Od januara 2025. godine, graničari su registrovali više od 26.700 pokušaja ilegalnog prelaska.
Od 2021. godine poljsko-beloruska granica je u središtu migracione i humanitarne krize na istočnom krilu Evropske unije.
Vlada Poljske tvrdi da je to deo šire strategije "hibridnog ratovanja" čiji je cilj destabilizacija regiona.