Pevačice Ceca Ražnatović i Dragana Mirković godinama nisu bile u dobrim odnosima, a tek nedavno su jedna drugoj indirektno pružile podršku kako na poslovnom polju, tako i na privatnom..

Bilo je raznih spekulacija o uzroku sukoba, govorilo se da bi moglo da dođe do pomirenja, ali se to do danas nije dogodilo. No, nekada su se dve velike zvezde sjajno slagale, čak postoji fotografija iz davnih dana kako pevaju zajedno.

Pričalo se da je problem zapravo bilo "preuzimanje trona", odnosno da je Ceca svrgnula Draganu sa prvog mesta na listi najpopularnijih pevačica. Međutim, nikada to nisu komentarisale. Foto: ATA images/A. Ahel

Dragana Mirković je prilikom gostovanja u emisiji "MIC" pre nekoliko godina kod voditelja Milana Jevtića otkrila detalje iz svog odnosa sa Cecom Ražnatović koji su domaćoj javnosti do sada bili nepoznati.

- Ona i ja nikada nismo bile bliske iz prostog razloga, mnogo smo različite. Ali stvarno smo mnogo različite. Život nam je različit, okruženje, prijatelji... Toliko se razlikujemo, što nije nenormalno. Iz tog razloga nekako ne privlačimo jedna drugu da se nešto vidimo.

- Moram da priznam da smo nekada imale vrlo simpatična ćaskanja kada je bila zabranjena na „Pinku“, onda je obratila pažnju na „DM“ sat i videla koliko u stvari nisam sujetna. Foto: ATA images/A. Ahel

- Ona je to primetila, pozvala me i rekla mi svaka čast jer nemam sujete. Tada smo počele da pričamo, čule smo se često telefonom, bilo je simpatičnih razgovora i nekih anegdota, ali to nije za medije - rekla je Gaga kroz osmeh.

Dragana je u jednom delu intervjua naglasila da nikada nije pumpala broj ljudi koji su došli na njene koncerte, ali da joj je poznato kako jedna njena koleginica to radi, dok ona nema nikakvih ambicija i želje da pravi nešto veliko.

Ceca je zvala da bude njena gošća u vili na Dedinju

Dragana je otkrila da ju je Ceca zvala da bude njena gošća u vili na Dedinju, ali da se to nikada nije desilo jer je smatrala da bi došle u sukob ukoliko bi ozbiljno pričale o stavovima i pogledima na život: Foto: ATA images/A. Ahel

- Nismo se viđale osim na televiziji. Zvala me je kod nje kući, ali ja nikada nisam otišla. Mogle smo i ona i ja nekada tako malo da se družimo. Mada, kada je šala u pitanju, tu se i različiti ljudi dobro razumeju, tako da smo se ona i ja više šalile nego što smo pričale o ozbiljnim stvarima.

- Da smo krenule o ozbiljnim stavovima i o tome šta ja mislim da je kvalitetno, razumljivo je da ne bismo mogle da govorimo istim jezikom, ali mislim da to nije loše.

- Ona fora da se različitosti privlače, ja ne verujem u to. To je za mene pogrešna definicija. Različitosti dovode do konflikta, pa je bolje da se ljudi ne druže kad su različiti.

BONUS VIDEO: