Pokojni patrijarh Pavle vodio je računa o ishrani.

NJegovo omiljeno piće bio je sok paradajza, a hrana - kopriva. On je verovao da kopriva ima blagotvorna dejstva i stalno ju je konzumirao.

Koprivu, taj multivitaminski kompleks iz prirode, svakako treba koristiti. Em je besplatana, em je ima svuda u prirodi. Foto: Shutterstock

Jedino važno upozorenje je da je ne treba brati baš na svakom mestu, zbog zagađenja. Kada je berete, pazite da vas ne ožari.

Sveža kopriva je oduvek u narodu bila korišćena jer "jača krv". Bogata je gvožđem, i upravo zato se i smatra da je veoma korisna kod anemije, bledila, nedostatka energije, brzog umaranja.

Spisak bolesti koje se spominju da im kopriva pomaže je podugačak. Jer kopriva ima vitamina C, vitamin K, D, zatim B2, B5, naravno gvožđe, magnezijum, silicijumovu kiselinu tj. poznatiju kao mravlju kiselinu, koja je "zaslužna" za žarenje.

