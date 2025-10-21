Hasan ističe da sinu Mikiju Dudiću, koji je trenutno u "Eliti 9" kupio studio, koji je on prodao.

Foto: Z. Mačak/ATA images

- Ja sam Mikiju kupio studio, postavio sve, bio je tu i bilijar klub, Peja je kupio bilijar i pre nego što se sve to postavilo, on se zasitio, on je to prodao, šta je radio ne znam. Nema veze i ja bih u njegovim godinama, tad je imao 17 godina. On je to otuđio, ali mu to nisam zamerio. Ja njega uvek podržavam, za njega i njegovu decu živim. Oni su centar mog sveta - rekao je Dudić, osvrnuvši se na ljubavni život, ističući da je bio nesrećan:

- Sve sam žene imao lažne, kazaće ljudi da nisam normalan. Svakoj sam pružio utočište, svakoj sam dao da bude prava dama, nema šta nisam učinio i bio pravi muškarac i u krevetu, ljubavnik, u kući, domaćin. Nikad mi nije bilo teško da idem na pijacu, znam da kuvam. Žene su mi bolna tačka. Sve sam poštovao i voleo, ali stvarno sam nesrećan. FOTO: ATA / Antonio Anhel

Hasan se osvrnuo na brak koji je imao sa Zlatom Petrović, ističući da ona često nije bila kod kuće zbog posla i turneja koje je imala, te da je on podizao sina.

- Zlatu sam oženio, mladi smo bili, to je bila ljubav prava, ali žensku pamet i ćud pevačicama... Ko se ženi pevačicom, sahranjuje ga opština ili mesna zajednica, ali ja to nisam dozvolio. Mi smo se rastali, dok sam ja bio najpopularniji u zemlji. Zlata mi je rodila sina i dala mi da ga dižem. Slava je podigla, društvo, koleginice. Ja sam tad bio među najpopularnijim pevačima. Ona je u jednom momentu ostavila dete, bila u Švajcarskoj, Australiji, ne dođe po godinu dana, ja i moja majka, snaja Goca smo pazili maloga. Ja sam uvek govorio: “Sine, majka ti je na putu, peva”. Miki i ja smo kao nokat i meso. On je isti ja. Bog mi je dao sina, nikad me uvredio nije, veoma je emotivan i dobar dečko. On je dobar muzičar, pratio je Šabana, DŽeja, mene, Zlatu, nema koga nije.

Miki je bez ustezanja priznao da je upao u kandže poroka - kocke, te da je zbog toga izgubio ženu, a Hasan nam je otkrio da je sve morao da proda kako bi vratio njegove dugove.

- U jednom momentu sam mu rekao: “Sine, oni su to napravili da bi oni zaradili, to je prevara čista. Tvoj tata je bio kockar, radio sam sa najčuvenijim kockarima Šapca, još kad sam imao 12-13 godina. Hvala Bogu da se dozvao pameti. Ja sam za mog sina dao sve. Srce će mi pući, sad ću vam reći kako sam doznao za to. Sedeli smo brat moj Šaban i ja, pili smo piće, zove me Zlata: “Hasane, dolazi kući, imamo problem.” Ja uzimam taksi i odlazim. Govori mi Zlata da je počeo da se kocka i da duguje, ja mu kažem: “Nemoj to sine, tata je prošao sve.” Nije me poslušao. Ispostavilo se da je Zlatina majka bila kockar, igrala je poker, dan pred smrt, povukao je gene na nju. Nisam znao da je toliko otišlo daleko, Šaban i ja smo za njega organizovali 3-4 koncerta, pa sam prodao kuću i dva lokala. Taj čovek kom sam prodao me uhvatio na emotivu, rekao mi je da ima četovoro dece, ja sam na decu slab. Od tog novca sam otplatio dug sav i ostalo mi je, nije on imao tad neki veliki dug 30-40.000. 75.000 mi je ostalo od kuće koja vredi 400.000 - priznao je Hasan za Blic.

