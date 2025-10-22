Prilikom gostovanja u emisiji "This is me" Zlatan Ibrahimović je, između ostalog, pričao i o utakmici protiv Rome odigrane 31. oktobra 2021. godine.

Milan je na toj utakmici stigao do tri boda pobedom rezultatom 2:1. Ibrahimović je postigao gol za 1:0 u 25. minutu, nakon čega su stigle sramne uvrede na njegov račun.

- Sećam se dobro tog dana. 50.000 ljudi vikalo je 'Ti si Cigan' nakon što sam postigao gol. Pravio sam se da ih ne čujem i to sam doživeo samo kao dodatnu motivaciju da dam još više od sebe. Te stvari su mi davale snage da budem još bolji - rekao je Ibrahimović i dodao: FOTO: Profimedia/Printskrin Instagram iamzlatanibrahimovic

- Kad je publika počela da biva sve glasnija, mislio sam 'još jače, još jače'. Onda mi je sudija dao žuti karton, što i danas ne razumem. Nažalost, nije prvi put da mi se to desilo, širom Italije sam doživljavao istu stvar". To je čisti rasizam. Neverovatno mi je bilo da sudija nije reagovao na povike s tribina jer je i on čuo šta se skandira, a kad sam ja odgovorio brže bolje mi je dao karton - setio se Ibrahimović.

Ibrahimović je samo jedan u nizu fudbalera poreklom sa Balkana koji su imali slični ili isti problem u Italiji.

Foto: Profimedia

Kada je reč o Srbima, Siniša Mihajlović, Dejan Stanković, Aleksandar Kolarov, Sergej Milinković-Savić, Dušan Vlahović, ali i drugi su se suočili sa istim problemom.

Roma je kažnjena nakon ovog incidenta novčano, ali i zatvaranjem dela tribina.

BONUS VIDEO: